Milano è in semifinale di CEV Challenge Cup

L’Allianz Powervolley Milano vince anche il ritorno in Estonia e conquista il pass perla semifinale di CEV Challenge Cup.

La Allianz Powervolley Milano facendo proprio anche la gara di ritorno contro gli estoni del Saaremaa VC per 3-1 conquista il pass per le semifinali di CEV Challenge Cup ed aspetta l’avversaria che uscirà dalla gara tra lo Sporting Club Lisboa e il Penzugyor Budapest. Dopo il risultato della gara di andata chi si aspettava un Saaremaa remissivo ha dovuto decisamente ricredersi visto l’andamento della gara che ha visto la formazione estone mettere in vari momenti in seria difficoltà i ragazzi di coach Roberto Piazza. Coach che per l’infortunio di Alletti è stato costretto a rispolverare il modulo con Clevenot finto centrale a fianco di Kozamernik, Gironi e Petric in posto 4, Nimir e Sbertoli diagonale di posto 2 e Pesaresi libero.

Parte benissimo la formazione estone che spingendo al servizio ed attentissima a muro si porta sul 14-8. Coach Piazza prova a scuotere i suoi ma sul muro subito da Nimir il set si chiude 25-21. Prova a cambiare ritmo la squadra meneghina, ma gli estoni non demordono, facendo sudare le cosiddette sette camicie a Sbertoli e compagni che dopo una fase di gioco punto a punto fanno proprio il set per 25-22.

Grande battaglia anche nel terzo set: l’ace di Kozamernik e la diogonale di Nimir, 9 punti per l’olandese nel set,portano Milano sul 18-16, con il parziale che si chiude 25-21.

Nel quarto set con la qualificazione in tasca Piazza opera il turnover dando spazio a Izzo per Sbertoli e Weber per Nimir. Quarto parziale che si chiude 25-18 per Milano.

La gioa e la fatica del risultato raggiunto è affidata alle parole di Nicola Pesaresi:”Siamo contenti del passaggio del turno. Non era scontato, ma siamo felici delle due vittorie ottenute. Non siamo partiti benissimo oggi, un po’ sottotono, ma siamo riusciti a recuperarla ed a metterla nel verso giusto. Loro hanno forzato molto con la battuta, ma siamo stati bravi ad uscirne e ad ottenere il pass per le semifinali, che era ciò che volevamo”. Del medesimo pensiero anche Sbertoli: “Sapevamo che loro avrebbero giocato in maniera aggressiva perché non avevano niente da perdere: siamo andati un po’ in difficoltà, ma siamo rimasti concentrati e con la testa siamo riusciti a recuperare. Ora ci prepareremo al meglio per queste semifinali”. Termina così l’esperienza estone per Milano, chiusa con due vittorie ed una semifinale conquistata, viatico ottimale per gettarsi subito con la testa al campionato. Domenica 08 marzo, a porte chiuse all’Allianz Cloud, arriva Padova per la decima giornata di ritorno di Superlega, mentre il prossimo appuntamento con la CEV Challenge Cup è in programma il 19 marzo a Milano contro la vincente del quarto di finale tra portoghesi ed ungheresi per la semifinale di andata.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Saaremaa VC: 3 – 1 (21-25, 25-22, 25-21, 25-18)

Allianz Powervolley Milano: Nmir 28, KOzamernik 9, Izzo 1, Sbertoli 1, Petric 11, Gironi 7, Weber 2, Okolic 1, Clevenot 10, Pesaresi(L). N.e.: Hoffer. All. Piazza

Saaremaa VC: Treail 5, Jimenez Scull 11, Giger 2, Tamme, Uuskari 2, Caics, Vahter(L). Saar(L), De Souza Maciel 14, Jalg, Pupart 10, Graham 8. N:e.: Toom, Palmar. All.: Kalmazidis

Arbitri Gjoka-Seifried