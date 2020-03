Superlega: Allianz Powervolley Milano- Kioene Padova rinviata

Allianz Powervoley Milano – Kioene Padova rinviata alla luce del rilevamento della temperatura corporea di alcuni atleti e membri dello staff.

La gara tra la Allianz Powervolley Milano e la Kioene Padova valida per la decima giornata di ritorno in programma all’Allianz Cloud di Milano che si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse per la salvaguardia della salute di giocatori, staff e pubblico è stata rinviata a data da stabilirsi causa alcuni giocatori meneghini febbricitanti, uno dei principali sintomi del coronavirus. Gli atleti di cui non si conosce al momento l’identità saranno ora sottoposti ai test del caso per capire la natura della febbre.

Comnicato ufficiale della società meneghina: ” In ottemperanza al nuovo DPCM dello 08 marzo 2020 e secondo le indicazioni predisposte per la tutela della sicurezza di tutti i soggetti autorizzati all’ingresso in campo al palazzetto Allianz Cloud di Milano per la gara di Superlega tra Allianz Powervolley Milano – Kioene Padova, valida per la decima giornata del girone di ritorno, il match in oggetto risulta non disputato alla luce del rilevamento della temperatura corporea dei presenti.

La segnalazione è stata fornita dalla società casalinga che non ha potuto garantire le condizioni per contenere idoneamente il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici ed addetti ai lavori tutti, presenti alla manifestazione in oggetto. La dichiarazione è stata presentata agli ufficiali di gara ed inserita nel referto arbitrale”.