Volley: Il messaggio di Ngapeth sulla sua positività al Coronavirus

Come, quasi in contemporanea, praticamente tutto il mondo del volley ha saputo della positività al coronavirus dello schiacciatore francese Earvin Ngapeth, giocatore in forza ai russi dello Zenit Kazan, in molti si sono subito preoccupati per le condizioni di salute dell’ex Modena.

Ci pensa lui, tramite i suoi canali social, a rassicurare tifosi e appassionati con queste parole (traduzione dal francese, lingua originale utilizzata nel post):

Sono risultato positivo al #covid19 una settimana fa. La parte più difficile me la sono già lasciata alle spalle, ho trascorso tre giorni molto complicati ma ora è finita, lascerò l’ospedale tra una settimana. State tutti a casa, non succede solo agli altri. #covid19 #restecheztoi #restezchezvous

In una nota emessa dal suo club si precisa che Earvin Ngapeth ha contratto il virus durante il suo ultimo soggiorno in patria e che non è stato a contatto con nessun altro giocatore della rosa.