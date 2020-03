Volley, Lube Civitanova-Itas Trentino: streaming e diretta tv, dove vedere Superlega oggi 8 marzo

Oggi alle ore 18 all’Eurosuole Forum si disputerà il match tra Lube Civitanova-Itas Trentino, valevole per la 23.a giornata del campionato Superlega di volley. Ricordiamo che l’incontro si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia ma non solo.

Itas Trentino-Lube Civitanova, presentazione del match

Il campionato dopo due settimane di stop dovuto prima alle Final Four di Coppa Italia e poi e per il Coronavirus, tornerà con il big match in terra marchigiana, molto importante per la classifica del campionato che vede attualmente i padroni di casa (una partita in meno) al primo posto con la Leo Shoes Perugia a 51 punti, mentre gli ospiti sono quarti con 44. Prima della doppia sosta i la Lube si era imposta in casa con un netto 3-0 su Vibo Valentia, mentre l’Itas aveva perso in casa contro Modena per 3-1 una sorta di spareggio per il terzo posto.

I marchigiani di coach Ferdinando De Giorgi senza il sostegno del loro pubblico vorranno confermare quanto di buono fatto fino ad ora compreso il successo per 3-0 ottenuto mercoledì sul campo dei belgi del Roeselare nell’andata dei quarti di finale di Champions League con relativa ipoteca della semifinale anche se non potranno festeggiare davanti ai loro tifosi la conquista della Coppa Italia conquistata lo scorso 23 febbraio a Bologna sconfiggendo proprio nell’ultimo atto Perugia al tie break dopo una gara dalle mille emozioni con il risultato di 21-25, 25-23, 25-23, 34-36, 15-10.

I dolomitici di coach Angelo Lorenzetti che dovrà fare a meno dell’infortunato Djuric, dovranno cercare di sfatare il tabù Lube Civitanova visto che in questa stagione in quattro sfide si sono registrate altrettante sconfitte: doppio 1-3 alla BLM Group Arena (il 22 dicembre in Superlega, il 13 febbraio in Champions League), nelle Marche il 26 gennaio in Champions League e il recente tie break vinto dai marchigiani il 22 febbraio a Bologna in semifinale di Coppa Italia dopo che erano stati sotto di due set. Ricordiamo che l’Itas mercoledì non ha giocato il suo match dei quarti di Champions League contro i polacchi del Jastrzebski Wegiel, perchè quest’ultimi si sono rifiutati di venire a giocare l’incontro a Trento per paura di essere messi tutti in quarantena al loro ritorno a casa.

I precedenti complessivi tra le due squadre sono ben 72 con i padroni di casa in vantaggio per 40-32 grazie soprattutto ai 19 successi negli ultimi 21 incontri; gli arbitri dell’incontro saranno Simone Santi di Città di Castello (Perugia) e Alessandro Cerra di Bologna.

Lube Civitanova-Itas Trentino, diretta tv e streaming

Il match valevole per la 23.a giornata del campionato Superlega di volley tra Lube Civitanova-Itas Trentino con inizio alle ore 18 sarà trasmesso in diretta da Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 17.55.

La telecronaca dell’incontro sarà affidato a Maurizio Colantoni e con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta.

In alternativa si potrà seguire la sfida in streaming gratuito su RaiPlay.