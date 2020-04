Lega Pallavolo maschile recepisce la volontà della sospensione definitiva dei campionati

Nella giornata di oggi lunedì 6 aprile si sono riunite in tre distinte videoconferenze le Consulte di Superlega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca. L’argomento in discussione ed in programma era quello del prosieguo del campionato pallavolo maschile.

Il Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere espresso a larga maggioranza ( 11 su 13 ) dalla Consulta di Superlega e all’unanimità dalle Consulte di serie A2 e A3 orientato verso la richiesta di sospensione definitiva delle tre serie.

Questa quindi la decisione presa dalle società di serie A.

Il passaggio successivo sarà ora quello da parte del Consiglio di Amministrazione di comunicare questa volontà alla Federazione Italiana pallavolo che ha la responsabilità dell’ordinamento dei Campionati e si attenderanno chiaramente le sue decisioni .

Un passaggio ulteriore e’ stato quello del mandato conferito ad una commissione composta dall’AD Massimo Righi e dagli avvocati Stefano Fanini (consigliere ) e Fabio Fistetto (consulente di Lega) di curare la gestione quadro delle trattative economiche con atleti e staff.

Al momento assolutamente prematuro e’ capire se nel prossimo futuro ci sara’ un miglioramento dell’emergenza coronavirus tale da consentire una ripresa del gioco, intanto la Consulta di Superlega ha discusso anche la possibilità di riaprire il Campionato per giocare i Play Off, sempre che ci possano essere le condizioni e ovviamente le autorizzazioni da parte di Governo e autorità sanitarie.