Pallavolo femminile, il saluto di Orro ai tifosi di Busto Arsizio è arrivato attraverso un messaggio postato su Instagram. La regista sarda da tre stagioni protagonista delle farfalle ha deciso di mandare un messaggio ai calorosissimi tifosi lombardi : ” Purtroppo e’ finita una stagione indimenticabile, nessuno si aspettava che questa regular season finisse in questo modo … Sono stati tre anni pazzeschi e pieni di emozioni ! Volevo ringraziare tutti con queste piccole parole e con queste foto che racchiudono dei momenti magici . I’m sure il will be in may heart forvere!

Uno dei più grandi talenti italiani

Uno dei più grandi talenti italiani degli ultimi tempi, Alessia Orro dopo l’esperienza al Club Italia che l’ha consegnata al grande volley ha fatto il salto di qualità giocando proprio a Busto Arsizio, una delle citta’ italiane dove si respira volley tutto l’anno, piazza nella quale e’ facile entrare nel cuore dei tifosi ,tra i più calorosi in Italia.

Energica sul campo e fuori, una delle leader nonostante la sua giovanissima età si e’ resa protagonista di una grande stagione anche quest’anno nonostante il tristissimo epilogo dovuto all’emergenza coronavirus.

Busto Arsizio ha in questa stagione sportiva recitato il ruolo di antagonista delle pantere di Conegliano, e’ stata l’unica squadra a contenere lo strapotere delle venete mantenendo il distacco della vetta a pochi punti.