Volley, Primasso (DS Cuneo): “Ringraziamo Van Hecke e Cambi per la professionalità”

Volley, Cuneo saluta Van Hecke e Cambi

Il campionato di volley femminile, così come la Superlega maschile, è stato defnitivamente annullato dopo che la FIPAV ha ratificato la decisione presa nelle due assemblee di Lega tenutesi lo scorso 6 aprile. La stagione si è dunque conclusa senza che venissero tra l’altro assegnati i titoli di Campioni d’Italia. Le squadre sono così costrette a non scendere in campo, ma il lavoro da parte dei dirigenti non si ferma certamente qui. A tenere banco è soprattutto il Volleymercato che, negli ultimi giorni, ha fatto registrare alcuni movimenti interni interessanti. la Bosca San Bernardo Cuneo dovrà per esempio dire addio a due pedine fondamentali del sestetto di coach Pistola, Lise Van Hecke e Carlotta Cambi. L’opposta belga è risultata essere la miglior marcatrice della squadra nelle ultime due stagioni, e il prossimo anno dovrebbe aggregarsi alla Saugella Monza. La palleggiatrice invece sarà attesa da una nuova sfida con il Bisonte Firenze.

Le parole di Primasso – Due addii importanti per la formazione piemontese che lo scorso anno, al suo esordio nel Pantheon del volley, aveva ottenuto una salvezza piuttosto tranquilla. Il DS Gino Primasso ha voluto salutare le due atlete ringraziandole per “La professionalità con cui hanno affrontato la sfida cuneese – ma ci ha tenuto a rassicurare i tifosi – Stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva. Ai nostri tifosi chiediamo il consueto calore anche in questa imprevedibile situazione. Torneremo ad emozionarci insieme, graffiando come solo le nostre gatte sanno fare. Passeremo presto dai saluti alle presentazioni ufficiali, ci auguriamo con meno distanza possibile”.