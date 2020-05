Giudizio ribaltato: la Pallavolo non è lo sport più pericoloso. Ecco i dettagli

Il Politecnico di Torino e il Coni hanno rilasciato il documento finale “Lo sport riparte in sicurezza” su cui tanto si è dibattuto in questi giorni. Le anticipazioni mediatiche della scorsa settimana che avevano visto comparati alcuni valori estrapolati da tabelle di analisi dei fattori di rischio redatte dalle singole Federazioni non sono oggi riscontrabili nel documento finale. Infatti, il giudizio finale è stato ribaltato e la pallavolo da sport più pericoloso (nelle anticipazioni) è risultato uno degli sport di squadra con un valore di rischio più basso.

I dettagli sui rischi della Pallavolo

Inizialmente, si trattava di singole valutazioni soggettive in cui una disciplina come la pallavolo (senza azioni di contatto) mostrava parametri più severi delle discipline con sport di contatti. Non solo, le valutazioni erano discordanti anche nella stessa disciplina tra giudizi di federazioni ed enti sportivi. Ogni Federazione era stata a chiamare a dare le proprie valutazioni, ma che il lavoro non fosse finito e sin lì di nessuna valenza, lo dimostra il giudizio finale sulla pallavolo. Ecco i dettagli di rischio della pallavolo in una scala di rischio da 1 a 8:

– RISCALDAMENTO DINAMICO: Rischio classe 4 (sport come il Basket, Judo, Vela e Scherma sono anche loro classe 4 mentre il tennis classe 3);

– ATTIVITA’ DI COORDINAZIONE MOTORIA E POTENZIAMENTO MUSCOLARE: Rischio classe 4 (sport come il Basket, Judo, Vela e Scherma sono anche loro classe 4);

– ALLENAMENTO SUI FONDAMENTALI: Rischio classe 4 (anche Basket classe 4 mentre Judo classe 8, Tennis classe 3, Vela classe 1 e Scherma classe 6);

– ALLENAMENTO SU STRATEGIE DI SQUADRE: Rischio classe 5 ( anche il Tennis classe 5 mentre Basket classe 7, Judo classe 8 e Vela classe 8);

– PARTITA: Rischio classe 5 (anche il Tennis classe 5 mentre Basket classe 7, Judo classe 8, Corsa varia da 3 a 8, Vela varia da 5 a 8 e Scherma classe 8).

Quindi, prendendo come riferimento la situazione relativa ad una partita, la pallavolo è più sicura di uno sport come il basket che inizialmente considerato più sicuro oppure di una gara di atletica leggera sugli 800 metri che addirittura rientra nella classe 8. Assunti che a ricerca ultimata non hanno più motivo di esistere: la pallavolo non è lo sport più pericoloso d’Italia.