Continuano i movimenti di mercato per le squadre di pallavolo femminile serie A che in questa fase stanno soprattutto ufficializzando le partenze eccellenti e confermando giocatrici sulle quali puntare anche la prossima stagione.

Un anno congelato dal punto di vista sportivo questo 2019/20, in particolare per quando riguarda la pallavolo femminile fare un bilancio è complicato visto che ci si è fermati sul più bello proprio quando si sarebbero tirate le somme.

Conegliano in A1 stava letteralmente dominando, questo è vero, ma uno scudetto che in questa stagione si sarebbe assegnato in gara secca avrebbe certamente riacceso le speranze delle rivali più agguerrite come Busto Arsizio e Novara.

Mercato pallavolo femminile, importanti conferme a Chieri e Mondovì.

In questa “stagione a metà” Chieri in A1 è stata certamente una delle più belle sorprese, il lavoro dei dirigenti in questi giorni è rivolto alla costruzione di un roster in grado di difendere la massima categoria anche la prossima stagione.

Alle conferme di Bosio, Grobelna e De Bortoli si è aggiunta quella della centrale Alessia Mazzaro .

Una squadra che ha fatto molto bene e che vorrà recitare un ruolo da protagonista anche il prossimo anno.

Importante conferma è poi arrivata sulla panchina di una delle squadre più esperte della serie A2, Mondovì.

Per il quarto anno consecutivo siederà sulla panchina del club piemontese Davide Delmati che continuerà quindi il suo percorso da coach alla guida di una delle squadre protagoniste negli ultimi anni della seconda serie per importanza del nostro campionato pallavolo femminile.

Un allenatore di grande esperienza soprattutto in A2, nel 2016/17 un anno in A1 con Monza che portò l’anno prima alla promozione nella massima serie.