Rugby, Italia-Russia: dove vedere il Test Match in diretta tv e streaming, sabato 17 agosto

Sabato 17 agosto alle ore 18.25 Italia-Russia si sfideranno allo stadio Riviera delle Palme (San Benedetto del Tronto) in un Test Match di preparazione in vista della World Cup 2019 che di disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre 2019.

Italia-Russia, presentazione del match

La nazionale azzurra guidata da Conor O’Shea è reduce dalla sconfitta di Dublino contro l’Irlanda per 29-10 in una gara dai due volti: buon primo tempo giocato anche con personalità chiuso sotto solamente per 19-10, ma ripresa sottotono senza punti segnati in attacco; la gara di oggi che vedrà sulla carta gli italiani favoriti, servirà soprattutto a provare gli schemi offensivi dove presumibilmente negli ottanta minuti di gioco vedranno l’Italia spesso nella metà campo avversaria.

Per l’occasione torneranno a disposizione Michele Campagnaro e Luca Morisi, mentre in seconda linea ci saranno Federico Ruzza e David Sisi, merita una citazione il capitano Sergio Parise che contro i russi scenderà in campo per la 139^ volta con maglia azzurra eguagliando l’ex capitano australiano George Gregan come numero di presenza con una Nazionale (lui dal 1994 al 2007). Dopo il match di San Benedetto, i ragazzi di O’Shea giocheranno un altro Test Match venerdì 30 agosto allo stadio St.Denis di Parigi contro la Francia.

Ricordiamo che la nazionale italiana esordirà nella World Cup domenica 22 settembre contro la Namibia e poi affronterà in ordine Canada, Sudafrica e Nuova Zelanda.

Questa la formazione titolare che scenderà in campo: 15 Jayden HAYWARD, 14 Matteo MINOZZI, 13 Michele CAMPAGNARO, 12 Luca MORISI, 11 Mattia BELLINI, 10 Tommaso ALLAN, 9 Tito TEBALDI, 8 Sergio PARISSE (C), 7 Jake POLLEDRI, 6 Abraham STEYN, 5 Federico RUZZA, 4 David SISI, 3 Tiziano PASQUALI, 2 Luca BIGI, 1 Andrea LOVOTTI.

I nostri avversari si sono qualificati alla World Cup 2019 (la seconda presenza ad un Mondiale nella loro storia) grazie alla penalizzazione di Spagna e Romania ree di aver convocato giocatori equiparati che non erano eleggibili; la squadra guidata dal gallese Lyn Jones è attualmente al 20° posto del ranking mondiale (Italia invece tredicesima), dove il giocatore più importante è un dei pochi reduci dalla World Cup 2011, ovvero il mediano Yuri Kushnarev, ma meritano una menzione anche il capitano Vasily Artemyev, che attualmente è il giocatore russo che ha segnato più punti (758) nella storia della nazionale, ma anche a Vladimir Ostroushko, giocatore molto veloce e pericoloso.

I russi sono una nazionale molto fisica e con trequarti veloci che sono abituati a giocare al Rugby Seven, quindi si dovrà prestare molta attenzione; nel mondiale sono inseriti nel girone A insieme Irlanda, Scozia, Giappone e Samoa; il loro debutto sarà venerdì 20 settembre contro i nipponici.

Questa la formazione titolare contro l’Italia: 15 Artemyev (C); 14 Davydov, 13 Ostroushko, 12 Gerasimov, 11 Golosnitsky; 10 Gaysin, 9 Perov; 8 Gresev, 7 Gadzhiev, 6 Ostrikov; 5 Garbuzov, 4 Vavilin; 3 Gotovtsev, 2 Selsky, 1 Morozov.

Arbitrerà l’incontro l’inglese Karl Dickson.

Italia-Russia, diretta e tv streaming

Il Test Match tra Italia-Russia (inizio ore 18.25), sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 2 con collegamento dallo stadio Riviera delle Palme a partire dalle ore 18.15; la telecronaca della gara sarà a cura di Andrea Fusco con il commento tecnico dell’ex rugbista Andrea Gritti.

Per chi volesse, potrà guardare l’incontro gratuitamente anche in streaming su RaiPlay.