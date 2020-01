Slalom maschile Adelboden 2020: dove vedere le gare domenica 12 gennaio. Domenica 12 gennaio lo sci alpino maschile torna protagonista in Europa con le due gare dello Slalom maschile, valido per la Coppa del Mondo maschile 2019/20. Dopo il ritorno alle gare di Zagabria (Croazia) dello scorso weekend, e la tappa di Madonna di Campiglio, gli uomini saranno di scena ad Adelboden (in Svizzera) per altre due prove tecniche, un gigante e uno slalom, sulla splendida pista di Chuenisbärgli. Il Circo Bianco, quindi, è pronto per dare il via alla fase decisiva della stagione. La Coppa del Mondo si deciderà nelle prossime uscite e in questo fine settimana saranno in palio punti di grande importanza a livello di classifica generale.

Le due gare dello slalom maschile di domenica vedranno una nutrita presenza di italiani: gli azzurri in gara saranno infatti Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Federico Liberatore e Fabian Bacher; nella start list compariranno dall’ 11° posto in poi.

START LIST

1. NOEL Clement FRA

2. KRISTOFFERSEN Henrik NOR

3. HIRSCHER Marcel AUT

4. YULE Daniel SUI

5. PINTURAULT Alexis FRA

6. ZENHAEUSERN Ramon SUI

7. MYHRER Andre SWE

8. FELLER Manuel AUT

9. MATT Michael AUT

10. SCHWARZ Marco AUT

11. MOELGG Manfred ITA

16. GROSS Stefan ITA

20. VINATZER Alex ITA

24. RAZZOLI Giuliano ITA

33. MAURBERGER Simon ITA

39. TONETTI Riccardo ITA

60. SALA Tommaso ITA

60. BACHER Fabian ITA

Sci alpino Adelboden 2020: il programma della giornata

DOMENICA 12 GENNAIO



ore 10.30: Slalom Maschile Adelboden, prima manche

ore 13.30: – Slalom Maschile Adelboden, seconda manche



Lo SCI ALPINO di Eurosport è disponibile su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese



Slalom maschile Adelboden 2020: dove seguirlo in tv

La tappa odierna di sci alpino con lo slalom maschile ad Adelboden sarà trasmesso in diretta televisiva sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire anche dei servizi gratis streaming di RaiPlay ed Eurosport Player. In alternativa, noi di SuperNews vi racconteremo le due sfide con due dirette testuali separate a partire dalle ore 10.20 e dalle ore 13.20!