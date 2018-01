Finale Australian Open 2018 Federer-Cilic: orario, diretta tv e streaming

Tutto è ormai pronto per la finale degli Australian Open 2018 tra Roger Federer e Marin Cilic. Da un lato, la leggenda vivente del tennis che punta a vincere il suo ventesimo torneo del Grande Slam; dall’altro lato, un giocatore da sempre poco considerato dai media, ma che è stato più volte capace di fare degli exploit negli appuntamenti che contano. L’atto conclusivo del torneo australiano si giocherà quest’oggi, domenica 28 gennaio. Di seguito, tutte le informazioni su orario, diretta tv e live streaming del match.

Finale Australian Open 2018: orario e statistiche

Per via del fuso orario con l’Australia, la finale Federer-Cilic si giocherà quando in Italia sarà ancora mattina. L’atto conclusivo di questi Australian Open 2018 prenderà il via a partire dalle 9,30 ora italiana, quando i due tennisti calcheranno il rettangolo di gioco per iniziare il consueto riscaldamento, della durata di dieci minuti circa.

Per lo svizzero, questa sarà la settima finale a Melbourne, dove ha già trionfato in cinque occasioni. Federer è anche il campione uscente di questo Slam, grazie al trionfo dello scorso anno in finale contro Rafa Nadal. Come anticipato, in caso di vittoria il Divino conquisterebbe il suo 20° titolo in un torneo del Grande Slam e potrebbe rendere incolmabile, in maniera ancor più netta, il gap con Nadal, il tennista in attività che può vantare più successi dopo Federer (sedici i tornei major vinti dallo spagnolo).

Per Cilic, invece, sarà la seconda finale in un torneo dello Slam. L’unica giocata risale al 2014, quando il tennista croato riuscì ad imporsi agli US Open contro Kei Nishikori. A Melbourne, il risultato più rilevante di Cilic risale al 2010, quando riuscì ad approdare in semifinale (sconfitto poi da Andy Murray in quattro set).

Finale Federer-Cilic: diretta tv e streaming

La domanda più gettonata, tra gli appassionati di tennis, è di sapere dove vedere la finale degli Australian Open 2018. L’incontro tra Federer e Cilic sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport. È la piattaforma televisiva, infatti, a detenere i diritti di esclusiva del massimo torneo australiano. Per la precisione, la partitissima andrà in onda su Eurosport 1 a partire dalle 9,30 di domenica 28 gennaio. Poco prima dell’inizio del match, ci sarà spazio – sempre sul canale principale della piattaforma dedicata allo sport – per seguire l’analisi dell’ex tennista Mats Wilander.

La buona notizia, per coloro i quali non vorranno perdersi l’incontro, è che Eurosport è disponibile sia su Sky che su Mediaset Premium: sulla piattaforma satellitare Eurosport 1 è visibile al canale 210 del decoder Sky; su Premium, invece, sarà possibile seguire la finale tra Roger Federer e Marin Cilic al canale 372 del digitale terrestre. Naturalmente, solo chi è abbonato ad una delle due pay tv potrà gustarsi l’incontro comodamente dal proprio divano di casa.

Come alternativa alla diretta tivù, sarà possibile seguire l’atto conclusivo degli Australian Open 2018 in streaming. In questo caso, le opzioni a vostra disposizione saranno tre. Le prime due riguardano SkyGo e Premium Play, le due applicazioni disponibili per smartphone, tablet e pc che le due emittenti televisive sopra citate riservano ai propri clienti. Per poter guardare la finale, è necessario aver sottoscritto – anche in questo caso – un abbonamento che abbia incluso il pacchetto ‘Sport’.

L’ultima soluzione disponibile è rappresentata da Eurosport Player, un servizio di live streaming che permette di guardare i due canali della piattaforma televisiva e che dispone di ulteriori contenuti aggiuntivi. Eurosport Player è disponibile sotto forma di app o tramite sito internet (per trovarlo sarà sufficiente digitare le due parole su Google). Il vero vantaggio di Eurosport Player consiste nel fatto che non ci sarà alcun vincolo sull’abbonamento. Per ulteriori informazioni al riguardo e per i prezzi (che, comunque, sono accessibili per tutte le tasche), il consiglio è quello di recarsi sul sito internet ufficiale dell’emittente tv.