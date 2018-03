LIVE Federer – Del Potro, Indian Wells finale maschile: Federer affronta Del Potro per il sesto titolo in California.

3-4 Costretto ancora una volta ai vantaggi lo svizzero che sta subendo troppo la pressione di Del Potro. Un pò contratto e falloso Federer fin qui che comunque tiene la scia del numero 8 del mondo.

2-4 Conferma il break l’argentina che si è trovato 15-30 in questo turno di servizio. Alla fine però ai vantaggi Delpo sale 4-2

2-3 BREAK DEL POTRO! Arriva il primo lungo del match. Federer concede tre palle break consecutive. A Delpo basta la prima con un brutto errore di Federer col diritto.

2-2 Manovra bene con il diritto Del Potro.

2-1 Entrambi molto aggressivi in risposta. Scambio clamoroso sul 30 pari vinto da Federer che poi chiude grazie a un errore di rovescio dell’argentino. Ci sarà da divertirsi a Indian Wells.

1-1 Anche Delpo si ritrova 30 pari ma poi tiene il servizio evitando i vantaggi.

1-0 A 30 tiene il servizio Federer. Del Potro che si è spinto fino a 30 pari ma poi il servizio ha fatto la differenza per lo svizzero.

Per Federer nella finale n. 147 della carriera va alla caccia del titolo n. 98 e del 28° Masters 1000. Per Delpo invece sarebbe il primo titolo 1000 – dopo le tre finali perse tra il 2009 e il 2013 – e il 22° titolo della carriera.

A contendere il sesto Indian Wells allo svizzero ci sarà il neo-numero sei del mondo Juan Martin Del Potro, già finalista qui nel 2013 quando perse in tre set da Nadal. Reduce dal titolo 500 di Acapulco, l’argentino è sicuramente uno di quei giocatori che sanno come battere Federer – come ha dimostrato anche il suo ultimo successo agli Us Open dello scorso anno – e ha dimostrato nel corso del torneo una ottima condizione fisica mettendo in fila De Minaur, Ferrer, Mayer, Kolhschreiber e Raonic.

Roger Federer – dopo la vittoria contro Coric in semifinale per 5-7 6-4 6-4 – continua il suo clamoroso inizio 2018 con la 17^ partita consecutiva senza sconfitte, migliorando il suo stesso avvio record del 2006, quando si fermò a 16. Oltre al croato il percorso del vincitore degli ultimi Australian Open in California ha visto Delbonis, Krajinovic, Chardy e Chung. Per Federer si tratterebbe del sesto titolo ad Indian Wells e, manco a dirlo, dell’ennesimo record.

Amici di Supernews buonasera e benvenuti alla finale maschile del primo Masters 1000 del 2018 a Indian Wells. Federer e Juan Martin Del Potro! Tra defezioni varie e eliminazioni precoci, sicuramente la finale più affascinante che poteva esserci tra i due giocatori più caldi del momento. I precedenti tra i due parlano di un 18-6 a favore dello svizzero con l’ultimo precedente datato Basilea 2017 con la vittoria di Federer in finale.