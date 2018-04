Tennis: il ritorno di Novak Djokovic sulla terra rossa di Montecarlo

Come da tradizione, la primavera tennistica europea comincia sulla terra francese con la 112 edizione del Masters 1000 di Montecarlo, dal 14 al 22 aprile 2018, appuntamento imperdibile per i più famosi tennisti “terraioli” e che fa da apertura alla grande stagione sul manto rosso.

Nel tabellone principale del torneo rispunta, per tutti gli amanti del tennis, il nome di Novak Djokovic, restato fermo ai box negli ultimi mesi. Non poteva cominciare, meglio di così, la stagione sulla terra per il serbo di Belgrado che oggi ha annientato in due set (6-0,6-1) e nemmeno in un’ora il connazionale Lajovic, testa di serie numero 93 del circuito ATP. I maggiori esponenti dello sport praticato con la racchetta, hanno affermato come Nole abbia ritrovato i colpi che lo avevano abbandonato negli ultimi mesi. Molti pensano che il suo tennis così vincente sia dovuto al ritorno del suo coach storico Vajda, che lo aveva portato ha vincere 12 slam e 30 masters 1000. L’ex numero 1 del mondo ha lasciato intravedere una buona forma fisica che sembrava mancare da quando era seguito dalla coppia Agassi-Stepanek. Novak, che qui è di casa visto che ha la residenza proprio nel Principato, è stato omaggiato dal pubblico francese che spera di rivederlo tornare ai massimi livelli, scalando anche la classifica ATP che lo vede solo al nono posto. Djokovic affronterà nel secondo turno, la stella nascente del tennis mondiale il croato Coric (37 ranking ATP) che ha passeggiato con il risultato 6-2, 6-3 sul francese Benneteau (57 ranking ATP).