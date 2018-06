Cecchinato-Thiem, tutta l’Italia sulla racchetta del siciliano. E’ oggettivamente complicato trovare le parole giuste per descrivere quello che accadrà domani sul campo centrale del Roland Garros. Partiamo dai freddi numeri. Un giocatore italiano non disputa una semifinale in una prova del Grande Slam da 40 anni. Nel 1978 Corrado Barazzutti conquistò un solo game contro Bjorn Borg. Un’attesa infinita difficilmente paragonabile ad altri sport. Mondiali di calcio, Olimpiadi, Campionati del mondo di Formula 1, Motociclismo, Sci e tante altre discipline. 40 anni è un tempo infinito, sopratutto per un evento come il Roland Garros che si gioca ogni anno. In campo femminile abbiamo avuto la vittoria della Schiavone a Parigi nel 2010, la finale tutta italiana nel 2015 all’Us Open. Ma in campo maschile siamo a stecchetto da un bel po’ di tempo. Domani però arriverà l’ora. Alle 13 Marco Cecchinato sfiderà l’austriaco Dominic Thiem. Chi vince va in finale al Roland Garros. Scusate se è poco.

Cecchinato-Thiem, missione possibile per l’azzurro. Due giorni di riposo sono quelli che ci volevano dopo l’impresa con Djokovic. Marco Cecchinato scenderà di nuovo in campo da sfavorito contro Dominic Thiem. L’austriaco, numero 8 del mondo, è in un grande momento di forma. In più nel turno precedente ha passeggiato su quello che restava di Alexander Zverev. In pratica un allenamento agonistico. Cecchinato ha avuto il tempo di smaltire l’adrenalina e di realizzare di aver riportato l’Italia in semifinale al Roland Garros. Qualcosa da non dormirci la notte. Marco sa che domani potrà patire l’emozione di giocarsi la partita più importante degli ultimi 40 anni del tennis maschile italiano. Dovrà essere bravo a mettere tutto da parte e a liberare i colpi. Così come ha fatto con Djokovic.

Cecchinato-Thiem, i precedenti tra i due giocatori

Cecchinato-Thiem, gli head to head del match. Si sono incontrati due volte. Entrambe nel 2013. Sulla terra rossa del challenger di Modena vinse Cecchinato, sul cemento di Doha vinse Thiem. Tutti e due erano agli inizi nel circuito Atp. Poi hanno preso strade diverse. L’italiano ci ha messo tempo a raggiungere la piena maturità e ora sta giocando un grandissimo tennis. L’austriaco è da tempo nei top 10 dell’Atp. Ma in questo magico Roland Garros Cecchinato ha già battuto Goffin. Altro top ten.

Cecchinato-Thiem, quale tattica per l’azzurro? Per certi versi il match contro l’austriaco assomiglia a quello con Djokovic. Thiem è un muro, resistente e difficile da abbattere. Cecchinato dovrà essere bravo a variare il suo gioco e a non dare ritmo all’avversario. Impensabile vincere la partita remando solo da fondo campo. L’azzurro invece deve giocare il suo tennis, fatto di grandi accelerazioni, palle corte e qualche discesa a rete. Per pensare di andare in finale del Roland Garros l’italiano deve andare oltre il suo meglio. Cecchinato sa che il suo torneo è già vinto. Lunedì sarà numero 27 del mondo. Dieci giorni fa era al 72. Una classifica che gli consentirà di iscriversi a tutti i tornei più importanti del mondo. Ma questo succederà dopo la partita di domani. L’estate italiana non è così lontana. Marco Cecchinato può aiutarci a trovarla. Vincendo. Ancora una volta. Per entrare nella leggenda immortale dello sport italiano.