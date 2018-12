Hawaii Open 2018: Kei Nishikori vince il torneo maschile, Mertens regina tra le donne

Kei Nishikori ha vinto, questa notte, il torneo d’esibizione denominato “Hawaii Open“, che si è giocato nell’arco di tre giorni alla Blaisdell Arena ed ha visto la presenza di un nutrito pubblico di appassionati. Il tennista giapponese, classe 1989, ha superato in finale il canadese Milos Raonic col punteggio di 7-6(7) 7-6(5) in un’ora e 41 minuti di gioco, dando seguito al successo ottenuto in semifinale ai danni dello statunitense Christian Harrison (6-1 6-2 lo score).

Il tabellone dell’Hawaii Open 2018 era composto da sei giocatori, alcuni dei quali poco conosciuti agli occhi degli appassionati. La prima giornata ha visto scendere in campo i fratelli Harrison: Ryan, attuale n.62 del ranking mondiale, ha prevalso col punteggio di 6-1 6-1 su Phuc Huynh, mentre Christian si è imposto per 6-2 6-3 su Andre Ilagan. Gli incontri di semifinale hanno premiato Kei Nishikori e Milos Raonic, che hanno quindi avuto bisogno di appena una vittoria per raggiungere la finale: il giapponese ha battuto Christian Harrison per 6-2 6-2, il canadese invece ha estromesso Ryan Harrison per 6-3 6-4.

In parallelo all’esibizione maschile, si è giocato anche il torneo femminile che ha visto trionfare la belga Elise Mertens sulla ritrovata canadese Eugenie Bouchard, sconfitta in rimonta per 2-6 7-5 12-10. Ha destato particolari sorprese la sconfitta, in semifinale, della spagnola Garbine Muguruza, la quale sembrava essere la principale favorita della vigilia.