Atp Halle, Berrettini-Khachanov: dove vedere il match in tv e streaming oggi 21 giugno

Oggi alle ore 12 sul campo centrale del Gerry Weber Stadion di Halle (Germania) Berrettini-Khachanov si sfideranno in un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 500 su erba.

Berrettini-Khachanov, presentazione del match

L’azzurro si sta dimostrando di essere in grande forma e i risultati lo testimoniano, visto che viene da sette vittorie consecutive, cinque ottenute la scorsa settimana a Stoccarda (sempre su erba) che gli hanno permesso di vincere il terzo torneo della sua carriera e due qui ad Halle dove nei sedicesimi e ottavi di finale ha sconfitto rispettivamente il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie numero 6) in due set e l’italiano Andreas Seppi in tre, dopo essere passato in svantaggio di un set. E’ stato proprio l’altoatesino l’unico a strappargli il servizio in questo periodo d’oro dove fino ad oggi Berrettini non aveva mai perso la battuta, stabilendo un vero e proprio record per quanto lo riguarda.

Il match odierno ovviamente sarà di levatura superiore perchè il russo Karen Khachanov è numero nove del mondo e in questi ultimi mesi ha mostra una buona continuità di gioco che gli ha permesso di entrare per la prima volta nella Top Ten del ranking Atp. Il moscovita predilige le superfici veloce tant’è che i quattro tornei che ha vinto in carriera sono stati tutti conquistati sul cemento: nel 2016 a Chengdu e nel 2018 a Marsiglia, Mosca e Parigi-Bercy dove ha battuto Novak Djokovic che invece a Wimbledon quattro mesi prima lo eliminò al quarto turno. Nello scorso anno qui ad Halle, Khachanov venne eliminato nei quarti dallo spagnolo Bautista Agut in tre set.

I due tennisti che si passano poco più di un mese, l’azzurro è nato il 12 aprile 1996, mentre il russo il 21 maggio dello stesso anno, si sono affrontati due volte (entrambe nel 2019 e sempre al primo turno) con altrettante vittorie del ragazzo romano: la prima sul cemento di Sofia in tre set (6-4 al terzo), la seconda proprio la scorsa settimana sull’erba di Stoccarda in due set. Speriamo che per Berrettini valga il proverbio non c’è du senza tre, perchè se dovesse uscire vincitore anche quest’oggi, dimostrebbe a tutti gli effetti di meritarsi un post nella Top 20 (ora è numero 22). Chi avrà la meglio tra i due, incontrerà domani nella semifinale il vincente tra il tedesco Alexsander Zverev e il belga David Goffin. Ricordiamo che gli altri due quarti vedranno in campo Borna Coric–Pierre Hugues Herbert e Roger Federer- Roberto Bautista Augut.

Berrettini-Khachanov, diretta tv e streaming

Il quarto di finale del torneo di Halle tra Berrettini-Khachanov sarà il primo match in programma sul Gerry Weber Stadion, con inizio alle ore 12; l’incontro sarà visibile sul canale Supertennis (ch. numero 224 del del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.