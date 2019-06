Atp Halle, Berrettini-Seppi: dove vedere il match in tv e streaming oggi 20 giugno

Oggi nel secondo turno del torneo Atp 500 di Halle (su erba) Matteo Berrettini-Andreas Seppi si sfideranno per un posto nei quarti di finale dove domani ad aspettare il vincente dei due italiani ci sarà il russo Karen Khachanov.

Berrettini-Seppi, presentazione del match

Il derby azzurro si prospetta molto interessante con Berrettini in grande forma dove la scorsa settimana ha vinto il torneo di Stoccarda sempre sull’erba e al primo turno qui ad Halle ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili con un doppio 6-4 senza perdere il servizio e dimostrando di essere sempre sul pezzo e soprattutto meritando il suo best ranking raggiunto lunedì scorso dove ora è numero 22. Seppi (numero 69 del mondo) invece è entrato in tabellone attraverso le qualificazioni dove ha sconfitto prima il canadese Brayden Schnur e poi il tedesco Misha Zverev (fratello di Alexander) in entrambi i casi in due set. Al primo turno vittoria sempre in due set contro un altro qualificato, ovvero il teutonico Mats Moraing avversario solamente numero 223 del mondo ma che aveva battuto a sorpresa prima il russo Andrej Rublev e poi lo statunitense americano Denis Kudla.

I due tennisti italiani si sono sfidati solamente una volta e curiosamente è successo proprio ad Halle la scorsa stagione quando il più esperto Seppi ebbe la meglio per 6-3, 7-5 in un match di primo turno. Ora sulla carta dodici mesi dopo il favorito sembra essere il più giovani Berrettini, anche se Seppi sull’erba è sempre molto pericoloso e se in giornata può sovvertire il pronostico, ricordando che in carriera qui in Germania ha giocato la finale del 2015 persa contro lo svizzero Roger Federer, mentre sull’erba di Eastbourne ha giocato due finali, la prima nel 2010 vinta contro il serbo Janko Tipsarevic, mentre la seconda l’anno successivo persa contro l’americano Andy Roddick.

Berrettini-Seppi, diretta tv e streaming

Il derby azzurro di secondo turno del torneo di Halle tra Berrettini-Seppi sarà il primo match in programma sul Gerry Weber Stadion, con inizio alle ore 12; l’incontro sarà visibile sul canale Supertennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi vuole ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.