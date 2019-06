Atp Stoccarda, Berrettini-Struff: dove vedere il match in tv e streaming oggi 15 giugno

Oggi sull’erba di Stoccarda alle ore 13 sul campo principale si giocherà la prima semifinale tra Berrettini-Struff match valido per il torneo Atp 250.

Berrettini-Struff, presentazione del match

Quello tra l’italiano e il tedesco sulla carta si prospetta un incontro equilibrato visto il buon momento di forma di entrambi che rispecchia anche il miglioramento nel ranking Atp, con Berrettini numero 30 e Struff numero 38 e con l’eventuale vittoria del torneo tedesco o anche solo la finale, il balzo in avanti sarebbe ancora più notevole.

Questa settimana i due tennisti non hanno perso nemmeno un set nelle tre partite disputate, di seguito il loro cammino:

Berrettini-Kyrgios: 6-4, 6-3

Berrettini-Khachanov: 6-4, 6-2

Berrettini-Kudla: 6-3, 6-3

Struff-Shapovalov 7-5, 6-4

Struff-Kecmanovic 6-2, 6-2

Struff-Pouille 6-4, 6-4

In questa prima parte di stagione Berrettini ha giocato due finali del circuito Atp vincendo a Budapest (terra rossa) in tre set contro il serbo Krajinovic e perdendo la settimana dopo dal cileno Garin solamente al tie break del terzo set a Monaco di Baviera (sempre terra battuta); mentre Struff non ha ancora vinto nessun torneo ne’ tantomeno raggiunto una finale ma in questi ultimi mesi ha ottenuto buoni risultati arrivando agli ottavi di finale al Roland Garros, Roma e Indian Wells e i quarti a Barcellona.

Quello di oggi sarà il primo confronto diretto tra i due e chi riuscirà a prevalere domani se la vedrà in finale contro il vincente dell’altra semifinale, dove saranno di fronte i canadesi Raonic-Auger-Aliassime rispettivamente teste di serie numero 6 e 7 del seeding.

Berrettini-Struff, diretta tv e streaming

La prima semifinale del torneo Atp di Stoccarda Berrettini-Struff sarà visibile sul canale Supertennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi vuole ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.