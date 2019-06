Fognini-Zverev, terra bollente a Parigi. Si giocano oggi i restanti ottavi di finale del tabellone maschile del Roland Garros 2019. Terzo match sul campo Suzanne Lenglen sarà quello tra Fabio Fognini e Alexander Zverev. Su quel campo il programma verrà aperto dal match femminile tra Siniakova e Keys, poi ci sarà prosecuzione del match interrotto ieri tra Nishikori e Paire. Conclusi questi due incontri sarà la volta dello scontro tra l’azzurro e il tedesco. Fognini, numero 12 al mondo, ha eliminato lungo il suo percorso: Andreas Seppi, Federico Delbonis e Roberto Bautista Agut. Il tennista ligure ha vinto sempre in 4 set. Più complicato fino ad ora il cammino di Zverev, numero 5 al mondo, che ha vinto in 5 set sia contro Millman che contro Lajovic, vittoria senza perdere parziali contro Ymer.

Fognini-Zverev, i testa a testa. I due si affrontano per la terza volta in carriera, ricordando che Fognini è 11 anni più vecchio di Zverev. Il parziale dei confronti diretti è in favore del tedesco, che conduce per 2-1. Il primo incontro è del maggio 2017, agli Internazionali d’Italia di Roma: vittoria in due set per Zverev. Il tedesco ha bissato questo successo nello stesso anno sul cemento di Pechino. L’ultimo confronto diretto tra i due è di poche settimane fa, a Montecarlo c’è stata la vittoria di Fognini in due set. L’azzurro poi avrebbe vinto anche il prestigioso torneo del Principato. Quello di oggi dunque sarà il primo confronto tra i due giocatori in una prova del Grande Slam.

Fognini-Zverev, info diretta televisiva e streaming. Come tutti gli incontri del Roland Garros anche la sfida tra l’azzurro e il tedesco potrà essere seguita su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky). Per quanto riguarda internet c’è il servizio gratuito Sky Go, a disposizione degli abbonati Sky. Quest’ultimo fruibile anche da pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il programma odierno sul campo Suzanne Lenglen comincerà alle ore 11.