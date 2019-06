Da oggi fino a sabato 29 giugno si giocherà il torneo Atp 250 di Eastbourne (montepremi 745.880 euro) su erba che farà da prologo a Wimbledon, terza prova del Grande Slam che partirà lunedì 1 luglio.

Atp Eastbourne, presentazione del tabellone

Saranno ventotto i giocatori presenti nel tabellone principale con le prime quattro teste di serie che cominceranno il loro cammino a partire dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al bye che avranno a disposizione. I tennisti in questione sono: Pella, Djere, Edmund e Lajovic.

Nella parte alta Pella esordirà contro il vincente di Fritz-Jubb, nei teorici quarti probabile incrocio con l’azzurro Cecchinato che invece giocherà contro il polacco Hurkacz, e se andrà avanti, negli ottavi uno dei due americani Opelka o Johnson che nel primo turno daranno vita al derby a stelle e strisce.

La wild card Edmund (testa di serie numero 3) aspettare il vincitore del match tra Norrie-Chardy; primo turno molto interessante tra Herbert-Feliciano Lopez che nella scorsa settimana sono stati rispettivamente semifinalista al torneo di Halle e vincitore al Queen’s.

Nella parte bassa del seeding, Djere comincerà il suo percorso inglese contro l’azzurro Sonego entrato in tabellone attraverso le qualificazioni, o Ward anch’esso ammesso nel main draw tramite le qualificazioni, mentre l’altra teste di serie (la numero 4), ovvero Lajovic, avrà un compito più arduo dovendo affrontare il vincente Kukushkin-Querrey. Attenzione a Simon, finalista al Queen’s che nel primo turno avrà un qualificato e nel secondo eventualmente uno tra Jarry e Cuevas e dunque potrebbe approdare ai quarti con relativa tranquillità ed incontrare teoricamente Djere.

Nella scorsa stagione qui ad Eastbourne vinse il tedesco M.Zverev che sconfisse in finale lo slovacco Lacko con un doppio 6-4.

Atp Eastbourne, tabellone completo

(1) Pella bye

(Q) Jubb vs Fritz

Johnson vs Opelka

Hurkacz vs (7) Cecchinato

(3 WC) Edmund bye

Norrie vs Chardy

Herbert vs (SE) Lopez

(WC) Evans vs (8) Albot