Tabellone Atp Hertogenbosch: Tsitsipas e Coric le prime due teste di serie, presenti Sonego, Seppi, Caruso e Sinner

Da oggi fino a domenica 16 giugno sull’erba olandese di Hertogenbosch si giocherà il torneo Atp 250 (montepremi 635.750 euro) che prevede un tabellone di 28 giocatori con le prime quattro teste di serie Tsitsipas, Coric, De Minaur e Verdasco che grazie al bye entreranno in gioco dal secondo turno (ottavi di finale).

Il greco prima testa di serie e favorito del torneo aspetterà per il suo esordio il vincente tra Jarry e l’azzurro Sinner (proveniente dalle qualificazioni dove ha eliminato Lacko e poi Fabbiano nel derby); la testa di serie numero 3 situata sempre nella parte alta del seeding, ovvero De Minaur, incrocerà uno tra Chardy o Seppi con l’italiano che su questa superficie è sempre molto pericoloso (nel 2013 ottavi a Wimbledon e vittoria ed Eastbourne nel 2011); nella parte bassa invece il numero 2 Coric giocherà contro la wild card Rodionov o Fritz, mentre il numero 4 Verdasco, aspetterà uno tra Mannarino o la wild card De Bakker, tennista di casa.

Ci saranno altri due azzurri impegnati nel torneo: Sonego che se la vedrà contro Kukushin, mentre Caruso, anch’esso proveniente dalle qualificazioni dove ha eliminato Horansky e Giron, sarà opposto a Garin (testa di serie numero 7). Particolare attenzione a Tiafoe, possibile outsider e sempre a proprio agio sul veloce, che esordirà contro J.Sousa. Presente anche il vincitore dell’edizione del 2018 Gasquet (numero 8 del seeding) che sarà opposto a Bedene.

Atp Hertogenbosch, tabellone completo

(1) Tsitsipas vs bye

Sinner (Q) vs Jarry

Sonego vs Kukushkin

Bedene (8) Gasquet

(3) de Minaur vs bye

Chardy vs Seppi

Thompson vs Paul (Q)

(6) Tiafoe vs Sousa

(5) Goffin vs Davidovich Fochina (Q)

Ebden vs Herbert

(WC) De Bakker vs Mannarino

(4) Verdasco vs bye

(7) Garin vs Caruso (Q)

Haase vs Humbert

(WC) Rodionov vs Fritz

(2) Coric vs bye