Tabellone Atp Queen’s: Tsitsipas prima teste di serie, presente Cecchinato insieme a Del Potro e Wawrinka

Questa settimana a Londra si giocherà il torneo Atp 500 sull’erba del Queen’s (montepremi 429 mila euro) che vedrà al via 32 giocatori con 8 teste di serie.

Atp Queen’s, presentazione del tabellone

Il torneo inglese avrà come prima teste di serie il greco Stefanos Tsitsipas che dopo l’ottima stagione su terra battuta, vorrà cercare di confermarsi anche sul veloce, anche se il suo esordio sull’erba olandese di ‘Hertogenbosch non è stato dei più felici visto che al primo turno è stato sconfitto dal cileno Nicolas Jarry non proprio uno specialista di questa superficie. Qui a Londra l’ellenico affronterà il britannico Kyle Edmund che oltre a giocare davanti al suo pubblico è un avversario molto ostico sull’erba e dunque il numero del seeding dovrà fare molta attenzione.

Il numero 2 sarà invece il sudafricano Kevin Anderson che tornerà a calcare i campi dopo l’infortunio al gomito che gli ha fatto saltare tutta la stagione primaverile sulla terra rossa; l’ultimo suo match è stato lo scorso 28 marzo nel Masters 1000 di Miami, quando perse in due set nei quarti da Roger Federer. Anderson giocherà il primo turno il britannico Cameron Norrie in un match tutt’altro che scontato.

Ci saranno parecchi giocatori che possono aspirare a vincere il torneo, a partire dall’argentino Juan Martin del Potro (numero 3 del tabellone) che incrocerà al suo esordio il canadese Shapovalov in crisi di risultati; attenzione anche al vincitore del 2018, ovvero il croato Marin Cilic (numero 5) che se la vedrà contro il cileno Christian Garin che a ‘Hertogenbosch ha perso solamente al tie break del terzo set contro Borna Coric nei quarti.

Attenzione anche al redivivo svizzero Stan Wawrinka che esordirà contro il tennista di casa Daniel Evans, mentre per quel che riguarda il tennis azzurro, sarà presente solamente Marco Cecchinato che non sta vivendo un grande momento di forma e che al primo turno giocherà contro la teste di serie numero 6, il canadese Milos Raonic, che però è in forte dubbio per infortunio che l’ha costretto a ritirarsi prima della semifinale del torneo di Stoccarda, dove avrebbe dovuto incontrare il connazionale Felix Auger-Aliassime.

Altri due incontri di primo turno interessanti da segnalare: quello tra l’australiano Nick Kyrgios e il francese Adrian Mannarino, fresco vincitore del torneo di ‘Hertogenbosch e tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il canadese Felix Auger-Aliassime che ieri ha perso in finale contro Berrettini a Stoccarda.

Atp Queen’s diretta tv e streaming

Il torneo Atp del Queen’s sarà visibile sui canali Sky, precisamente da Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e Sky Sport Arena (canale 204) con le telecronache dei match affidate Luca Boschetto ed Elena Pero, e i commenti tecnici a cura degli ex giocatori Claudio Mezzadri e Sandrine Testud.

Questo il programma televisivo:

da lunedì 17 a venerdì 21 giugno (16esimi, ottavi e quarti)

dalle 13 alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

sabato 22 giugno

ore 14 (prima semifinale) su Sky Sport Arena

ore 16 (seconda semifinale) su Sky Sport Arena

domenica 23 giugno

ore 14.30 (finale) su Sky Sport Arena

Atp Queen’s, il tabellone completo

(1) Tsitsipas vs Edmund

Chardy vs Kukushkin

Kyrgios vs Mannarino

Dimitrov vs (8) Auger-Aliassime

(3) del Potro vs Shapovalov

Fucsovics vs Feliciano Lopez

De Minaur vs Bedene

Cecchinato vs (6) Raonic

(5) Cilic vs Garin

Schwartzman vs Bublik

Clarke vs Pouille

Verdasco vs (4) Medvedev

(7) Wawrinka vs Evans

Mahut vs Tiafoe

Simon vs Ward

Norrie vs (2) Anderson