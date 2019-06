Tabellone Atp Stoccarda: Zverev e Khachanov i favoriti, al via Berrettini

Terminato il Roland Garros, la stagione tennista si sposta sui campi in erba, con i tornei di preparazione al grande evento estivo ovvero Wimbledon, il terzo torneo del Grande Slam che quest’anno partirà lunedì 1 luglio.

Ora andremo ad esaminare il tabellone dell’Atp 250 di Stoccarda (montepremi 679 mila euro), che vedrà la presenza in tabellone di 32 giocatori con 8 teste di serie con le prime quattro esentate dal primo turno grazie al bye e che dunque inizieranno direttamente dagli ottavi di finale.

I primi due del seeding sono Alexander Zverev e Karen Khachanov, il tedesco debutterà contro il vincente tra Millman o un qualificato, mentre il russo se la vedrà o con l’azzurro Berrettini (unico azzurro in tabellone) o con Kyrgios che tornerà a giocare dopo il ritiro del Masters 1000 di Roma quando decise di abbandonare il campo dopo un battibecco con un tifoso. Nella parte alta, quella di Zverev, c’e’ il numero 4 Basilashvili che attende uno tra Fucsovics o Munar, mentre nella parte di Khachanov la testa di serie numero 3 che comincerà il suo percorso contro Pouille o un qualificato.

Parecchi gli outsiders presenti nel torneo tedesco a cominciare da Raonic sempre molto a suo agio sull’erba e dove inizierà contro un qualificato, da non sottovalutare Monfils che debutterà contro Johnson, ma attenzione anche a Shapovalov che qui a Stoccarda se la vedrà al primo turno contro il tennista di casa Struff.

Nella scorsa stagione vinse il torneo Federer (quest’anno non è presente) che in finale sconfisse Raonic 6-4, 7-6.

Atp Stoccarda, il tabellone completo

(1) A.Zverev vs bye

Q vs Millman

Gojowczyk vs Simon

Gulbis vs Auger-Aliassime

(4) Basilashvili vs bye

(WC) M.Zverev vs (PR) Tsonga

Q vs Raonic

(8) Shapovalov vs Struff

Kohlschreiber vs Kecmanovic

Q vs (WC) Pouille

(3) Medvedev vs bye

(5) Monfils vs Johnson

Kudla vs Q

Berrettini vs Kyrgios

(2) Khachanov vs bye