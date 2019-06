Wimbledon, qualificazioni maschili: i risultati del secondo turno, avanzano Arnaboldi e Caruso

Domenica pomeriggio a Wimbledon è stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni maschili del terzo torneo del Grande Slam stagionale che si gioca su erba, dove le emozioni sono sempre all’ordine del giorno.

Sono tredici i tennisti italiani che prenderanno parte al primo turno delle qualificazioni; nella parte alta del seeding troviamo Andrea Arnaboldi che incontra il tennista di casa britannico Ryan Peniston numero 514 del mondo ed entrato in tabellone grazie ad una wild card, per Federico Gaio c’è il tedesco Mats Moraing (numero 223) che nel primo turno del torneo di Halle martedì scorso, è stato sconfitto da Andreas Seppi, in dote per la quinta testa di serie, ovvero Stefano Travaglia, lo sloveno Blatz Rola numero 174 del ranking Atp, mentre non facile il match di Roberto Marcora che è opposto al brasiliano Thiago Monteiro (numero 104), testa di serie numero sei.

Se Marcora riuscisse a vincere il suo match d’esordio, al secondo turno potrebbe esserci un derby italiano, a patto che anche che Luca Vanni battesse lo statunitense Christopher Eubanks (numero 196). Scendendo nel tabellone troviamo Filippo Baldi che è opposto al quasi 35enne nipponico Go Soeda (numero 169), mentre sorteggio non fortunato per Simone Bolelli che scende in campo contro la settima teste di serie, il ceco Jiri Veseli numero 106 mondiale che sull’erba di Wimbledon ha raggiunto gli ottavi nel 2016 e nella scorsa stagione e giocatore sempre ostico sul veloce. E’ andata meglio a Salvatore Caruso (testa di serie numero 18) che incrocia il cinese Ze Zhang (numero 225).

Nella parte bassa del tabellone i restanti cinque azzurri, a cominciare da Gianluca Mager che scende in campo contro l’ucraino naturalizzato kazako Oleksandr Nedovyesov (numero 194), Alessandro Giannessi invece è opposto al tedesco Yannick Hanfmann (numero 214), altro teutonico per Stefano Napolitano che scende in campo contro Matthias Bachingher (testa di serie numero 15 e numero 118 del mondo), mentre Lorenzo Giustino (ultima testa di serie, la 32) gioca contro il colombiano Daniel Elahi Galan (numero 197), infine al giovanissimo Jannik Sinner è capitato l’australiano Alex Bolt (numero 147).

Le prime due teste di serie del seeding sono il francese Corentin Moutet e lo svizzero Henri Laaksonen che scendono in campo rispettivamente contro l’austriaco Lucas Miedler e l’australiano Jason Kubler. Presenti anche tennisti specialisti sull’erba come Sergij Stakhovsky, Nicolas Mahut e Dustin Brown.

Wimbledon, qualificazioni: i risultati del primo turno

(1) Moutet-Miedler 6-4, 3-6, 8-6

Smyczek-Krueger 7-5, 6-4

Harris-Lopez Perez 6-2, 7-5

(17) Stakhovsky-King 6-3, 6-2

Kubler-(2) Laaksonen 6-2, 5-7, 7-5

Gombos-Kolar 6-1, 6-3

Uchiyama-Draper 6-4, 7-6

(23) Donskoy-Basic 7-6, 7-6

Moriya-(3) Maden 4-6, 6-3, 6-4

Arnaboldi-Peniston 6-1, 5-7, 8-6

Karlovskiy-Coppejans 6-3, 7-5

(21) Martinez-Horansky 6-4, 6-4

(4) Popyrin-Coria 6-2, 7-5

Moraing-Gaio 6-2, 7-5

Halys-Zopp 7-6, 7-6

(27) Fratangelo-Vatutin 6-4, 6-4

Rola-(5) Travaglia 6-7, 6-2, 6-4

Brands-Whitehouse 6-3, 6-4

Polmans-Safwat 6-1, 6-3

(24) Kwon-Domingues 6-0, 6-3

(6) Monteiro-Marcora 7-6, 7-6

Eubanks-Vanni 7-6, 3-6, 6-3

Soeda-Baldi 6-4, 3-6, 6-1

Watanuki-(26) Davidovich Fokina 4-6, 7-6, 6-1

(7) Vesely-Bolelli 6-4, 6-2

Menendez Maceiras-Sela 1-6, 6-0, 6-4

Torpegaard-Milojevic 4-6, 7-6, 6-3

(30) Paul-Tseng 6-3, 6-3

(8) Schnur-Janvier 6-3, 6-2

Diez-Ito 6-4, 6-1

Smith-Mahut 6-3, 6-4

(18) Caruso-Zhang 4-6, 7-5, 6-1

(9) Granollers-Krstin 6-2, 6-4

Kavcic-Arguello 6-3, 7-6

Marchenko-Trungelliti 7-6, 7-5

Balazs-(31) Polansky 6-1, 6-1

(10) Hoang-Uchida 7-6, 6-4

Giron-De Greef 6-2, 6-3

Duckworth-Choinski 6-1, 7-5

Galovic-(28) Bagnis 7-6, 7-6

(11) Majchrzak-Lestienne 6-1, 6-2

Ramanathan-Lacko 6-3, 6-2

Couacaud-Ofner 3-6, 6-3, 6-1

(22) Mager-Nedovyesov 6-3, 5-7, 6-4

(12) Barrere-Gomez 4-6, 7-6, 6-2

Dutra Silva-Hoyt 7-6, 7-6

Griekspoor – Cachin 6-2, 6-7, 6-3

Broady-(20) Martin 6-3, 6-1

Quiroz-(13) Jung 7-6, 7-6

Rubin-Mmoh 6-3, 6-4

Hanfmann-Giannessi 7-5, 7-5

(25) Otte-Giraldo 6-3, 7-5

(14) Novak-De Bakker 6-4, 6-3

Bolt-Sinner 2-6, 7-5, 12-10

Brown-Li 7-6, 6-3

(19) M. Ymer-McHugh 6-4, 6-0

Napolitano-(15) Bachinger 7-5, 1-6, 6-4

Sugita-Berlocq 6-4, 6-2

Garcia-Lopez-Myneni 6-4, 4-6, 7-5

(29) Rosol-Gutierrez 6-3, 6-0

Bemelmans-(16) E. Ymer 6-3, 6-7, 6-4

Santillan-Rodionov 6-3, 6-1

Young-Gerasimov 6-4, 7-6

Galan-(32) Giustino 7-6, 6-3

Wimbledon, qualificazioni: i risultati secondo turno

(1) Moutet-Smyczek 6-1-6-3

Harris-(17) Stakhovsky 3-6, 6-3, 6-3

Kubler-Gombos 7-6, 7-6

Uchiyama-(29) Donskoy 7-6, 6-2

Arnaboldi-Moriya 6-7, 6-4, 6-2

Karlovskiy-(21) Martinez 6-3, 6-3

(4) Popyrin-Moraing 6-1, 3-6, 6-1

Fratangelo-Halys 3-6, 6-2, 13-11

Brands-Rola 6-7, 7-6, 7-5

(24) Kwon-Polmans 6-2, 6-2

Monteiro-Eubanks 7-6, 6-3

Watanuki-Soeda 7-5, 6-4

(7) Vesely-Menendez Maceiras 6-3, 6-1

(30) Paul-Torpegaard 0-6, 6-4, 6-4

(8) Schnur-Diez 6-3, 6-4

(18) Caruso-Smith 3-6, 6-3, 6-4

Granollers-Kavcic 6-3, 6-3

Balazs-Marchenko 2-6, 7-6, 6-3

Giron-(10) Hoang 6-4, 7-6

Galovic-Duckworth 3-6, 6-3, 11-9

(11) Majchrzak-Ramanathan 7-6, 6-3

Couacaud-(22) Mager 6-3, 6-4

(12) Barrere-Dutra Silva 6-3, 7-6

Broady-Griekspoor 6-4, 6-7, 6-2

Rubin-Quiroz 4-6, 6-1, 6-2

Hanfmann-(25) Otte 7-6, 6-1

(14) Novak-Bolt 6-4, 6-2

(19) M.Ymer-Brown 7-6, 6-2

Sugita-Napolitano 4-6, 6-3, 6-4

(29) Rosol-Garcia Lopez 7-5, 3-6, 8-6

Bemelmans-Santillan 6-7, 6-3, 12-10

Young-Galan 7-6, 6-3