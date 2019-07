ATP Amburgo, Fognini-Lenz: dove vedere il match in tv e streaming oggi 23 luglio

Fognini-Lenz, l’azzurro torna in campo a sei giorni dal ritiro durante l’incontro con Stefano Travaglia ad Umago. Sembrano superati i problemi fisici per il giocatore di Arma di Taggia, che al primo turno del torneo ATP 500 di Amburgo affronterà il padrone di casa Julian Lenz, numero 374 delle classifiche mondiali: la partita è in programma sul Campo Centrale con inizio fissato per le ore 18.30.

Il ligure, che all’aggiornamento dei ranking ha perso una posizione ed è ora al decimo posto, è accreditato della terza testa di serie: davanti a lui, nel seeding teutonico, ci sono Dominic Thiem e Alexander Zverev. Il torneo di Amburgo porta ottimi ricordi a Fognini, che nel 2013 si è aggiudicato la manifestazione vincendo in finale su Federico Delbonis (4-6 7-6 6-2) e due anni più tardi è arrivato all’ultimo atto, cedendo con un doppio 7-5 al cospetto di Rafael Nadal. E’ proprio dal 2015 che l’italiano manca all’appuntamento con Amburgo: dopo quattro anni, dunque, Fabio torna a confrontarsi con gli avversari nel 500 tedesco.

Julian Lenz ha raggiunto il tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, nelle quali ha vinto in tre parziali con Joao Domingues e Gianluca Mager. Grazie al torneo di Amburgo, il tedesco ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive tra la semifinale del Challenger di Parma (nella quale è stato costretto al ritiro contro Tommy Robredo) e il primo turno del torneo di Amersfoort (Olanda).

Fognini-Lenz, dove vedere il match in tv e streaming



Il match tra Fabio Fognini e Julian Lenz sarà trasmesso in diretta da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. Sarà possibile, inoltre, seguire l’incontro in streaming sulla pagina ufficiale Facebook dell’emittente della Federazione Italiana Tennis. L’inizio, lo ricordiamo, è previsto non prima delle ore 18.30 sul Campo Centrale.