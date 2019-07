Atp Umago, Bedene-Sinner: dove vedere il match in tv e streaming oggi 18 luglio

Oggi pomeriggio sulla terra battuta di Umago, si giocherà l’incontro Bedene-Sinner, valido per gli ottavi di finale del torneo Atp 250.

Bedene-Sinner, presentazione del match

Sarà un test molto importante per il quasi diciottenne (li compirà il prossimo 16 agosto) azzurro Jannik Sinner che quest’oggi giocherà il suo ottavo match del circuito professionistico e che lunedì scorso è riuscito ad arrivare al numero 215 del ranking mondiale. In questo 2019 tanti sono stati i progressi fatti dal bolzanino con una vittoria del Challenger di Bergamo e due successi nei Future di Trento e Santa Margherita di Pula. Ma anche nel circuito ci sono stati grandi soddisfazioni per Sinner, dove agli Internazionali di Roma ha sconfitto al primo turno l’americano Steve Johnson, sull’erba olandese di S-Hertegogenbosch è riuscito a superare le qualificazioni, mentre il suo esordio a Wimbledon si è chiuso subito al primo turno di qualificazione per mano dell’australiano Alex Bolt ma solamente 12-10 al terzo set.

Qui ad Umago, l’azzurro (entrato in tabellone con una wild card) all’esordio è stato capace di sconfiggere il ben più esperto portoghese Pedro Sousa (numero 109 del mondo) nonostante il brutto inizio (1-6 il primo set) prontamente riscatto nei due set successivi (6-3, 6-4), in un’ora e 44 minuti di gioco.

L’avversario di oggi sarà di quelli duri, perchè il trentenne (li compie proprio oggi) sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene, numero 87 del ranking Atp sulla terra rossa è un osso duro, basti pensare che negli anni passati su questa superficie otto tornei Challenger e cinque Future, mentre nel circuito maggiore ha disputato due finali, quelli di Budapest e Buenos Aires perse rispettivamente contro Pouille e Thiem.

Bedene ha dimostrato grandi progressi nelle ultime stagioni dove all’inizio del 2018 era arrivato fino al 43° posto mondiale; il 2019 fin qui non è stato in realtà molto positivo: va ricordata la semifinale a Rio de Janeiro che non ha giocato per un infortunio e il quarto di finale di Cordoba perso contro Cuevas in due set. Nel primo turno ha vinto 6-3, 6-2 contro l’altro italiano Marco Cecchinato in crisi di gioco e risultati.

Chi avrà la meglio tra i due nei quarti affronterà il vincente dell’altro ottavo di finale tra Lajovic-Rublev.

Bedene-Sinner, diretta tv e streaming

Il match di ottavi di finale del torneo di Umago tra Bedene-Sinner sarà il terzo incontro sul Goran Ivanisevic Stadium (orario d’inizio 21.30 circa) e sarà visibile sul canale Supertennis (ch. numero 224 del del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.