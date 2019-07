Atp Umago, Caruso-Bagnis: dove vedere il match in tv e streaming oggi 19 luglio

Questa sera sulla terra battuta di Umago, si giocherà l’incontro Caruso-Bagnis, valido per i quarti finale del torneo Atp 250. Sarà il primo match tra i due giocatori.

Caruso-Bagnis, presentazione del match

Sarà un match che all’inizio del torneo nessuno aveva pronosticato; il tennista siciliano (numero 125 del ranking) è partito dalle qualificazioni dove ha sconfitto prima lo sloveno Nik Razborsek e poi lo spagnolo Tommy Robredo dopo aver recuperato un set di svantaggio: una volta arrivato nel tabellone principale Salvatore Caruso al primo turno ha battuto promettente francese Corentin Moutet 7-5, 6-0, mentre al secondo ha compiuto una vera e propria impresa grazie alla vittoria contro il tennista di casa Borna Coric (testa di serie numero 2 e 14 del mondo) sconfitto per 6-2, 3-6, 6-1 giocando un grandissimo incontro dove ha mostrato grandi progressi che si erano già intravisti nello scorso Roland Garros quando vinti i tre match di qualificazione, per la prima volta è riuscito ad arrivare al terzo turno sconfitto dal numero uno del mondo, ovvero Novak Djokovic, sconfiggendo nei prime due lo spagnolo Jaume Munar e addirittura il più quotato francese Gilles Simon. In realtà anche sull’erba di Wimbledon l’azzurro è riuscito ad entrare nel tabellone dopo le qualificazioni, ma nel torneo londinese si è dovuto arrendere al primo turno perdendo proprio contro il transalpino che dopo poco più di un mese si è preso la rivincita.

Per l’argentino Facundo Bagnis il torneo croato è cominciato con una bella vittoria sullo slovacco Martin Klizan per 4-6, 6-3, 7-5 dopo un match molto combattuto, mentre al turno successivo successo con un doppio 6-3 ai danni della wild card croato Nino Serdarusic. Fin qui il 2019 del sudamericano è stato piuttosto negativo sia nei tornei Challenger disputati (solamente due semifinali) che nei tornei del Grande Slam dove è sempre stato eliminato al primo turno delle qualificazioni.

Chi avrà la meglio nel match odierno, domani in semifinale incontrerà il vincente dell’altro quarto della parte basse del tabellone tra Bedene-Lajovic.

Caruso-Bagnis, diretta tv e streaming

Il match di ottavi di finale del torneo di Umago tra Caruso-Bagnis sarà il terzo incontro sul Goran Ivanisevic Stadium (orario d’inizio 21.45 circa) e sarà visibile sul canale Supertennis (ch. numero 224 del del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il match in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.