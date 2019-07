Fabbiano-Travaglia, Atp Umago oggi 16 luglio: il vincente affronterà Fognini al 2° turno

Oggi alle ore 16 sul campo in terra rossa di Umago (Croazia) derby azzurro Fabbiano-Travaglia, match valido per il primo turno del torneo Atp 250.

Fabbiano-Travaglia, presentazione del match

Dunque sorteggio che ha messo di fronte due dei cinque tennisti presenti qui ad Umago (Fognini, Lorenzi e Cecchinato gli altri, con quest’ultimo eliminato da Bedene ieri al primo turno) con Thomas Fabbiano che dopo l’ottimo torneo di Wimbledon giocato vuole cercare la conferma sulla terra rossa. Il tennista pugliese sull’erba londinese è stato capace di battere prima il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero sette) e poi il gigante croato Ivo Karlovic entrambi al quinto set dopo due autentiche maratone. Purtroppo poi al terzo turno lo spagnolo Fernando Verdasco ha infranto il sogno dell’azzurro di qualificarsi per gli ottavi; nel nuovo ranking Atp di oggi Fabbiano è attualmente numero 92 e vuole e il suo obiettivo è migliorare la posizione 70 raggiunta nel settembre 2017 (suo miglior best ranking).

Stefano Travaglia numero 105 del mondo nel torneo di Wimbledon è caduto nelle qualificazioni al primo turno, per mano dello sloveno Blaz Rola che l’ha sconfitto a sorpresa in tre set, visto che l’azzurro era testa di serie numero cinque; nelle ultime due settimane il tennista marchigiano ha giocato due tornei Challenger in Germania: prima a Ludwigshafen, sconfitto in semifinale dal giocatore di casa Yannick Hanfmann, mentre a Braunschweig ha perso al primo turno sempre da un teutonico, ovvero Tobias Kamke. Il mese scorso Travaglia è riuscito a raggiungere la centesima posizione del ranking Atp (miglior risultato in carriera), in questa stagione è riuscito a vincere il Challenger di Francavilla al Mare grazie alla vittoria in finale il tedesco Oscar Otte.

Sarà un derby avvincente quello tra i due giocatori che tra l’altro non si sono mai incontrati fino ad ora; il vincente del match odierno incontrerà al secondo turno un altro italiano, ossia Fabio Fognini testa di serie numero uno e che comincerà il torneo croato proprio contro uno di loro al secondo turno grazie al bye.

Il match Fabbiano-Travaglia purtroppo non sarà visibile sul canale SuperTennis perchè i due tennisti italiani giocheranno sul campo numero 2 che non è coperto dalle telecamere; per sapere l’andamento del match basterà collegarsi ad internet e seguire il match tramite i vari siti dedicati al tennis che daranno gli aggiornamenti in tempo reale.