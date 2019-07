Nella seconda semifinale di Wimbledon Roger Federer ha sconfitto Rafa Nadal in quattro set (7-6, 1-6, 6-3, 6-4 i parziali) in un match molto bello tra due grandi campioni. Lo svizzero alla fine ha meritato questa vittoria mostrando nelle 3 ore e 2 minuti di gioco maggiore continuità; ora nella finale di domenica incontrerà Novak Djokovic che nella prima semifinale aveva sconfitto Bautista Augut per 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.

Federer-Nadal, presentazione dell’incontro

Oggi sul campo centrale di Wimbledon (Centre Court) andrà in scena la super sfida Federer-Nadal, semifinale del torneo londinese, che tutti gli appassionati di tennis si auguravano una volta sorteggiato il tabellone.

Quello tra lo svizzero e lo spagnolo rispettivamente testa di serie numero 2 e tre del torneo è una rivalità che ha fatto epoca, basti pensare che i due campioni si sono sfidati per ben trentanove volte in questi ultimi quindici anni e che vede Nadal in vantaggio per 24-15, anche se va ricordato che Federer ha vinto cinque degli ultimi sei match e sempre sul cemento: una volta nel 2015 a Basilea e quattro nel 2017 (Australian Open, Indian Wells, Miami e Shangai. Per lo spagnolo l’ultima vittoria è stata anche l’ultima in tempo cronologico dove nel maggio scorso ha vinto in tre set molto rapidi la semifinale del Roland Garros.

Ovviamente sull’erba, il match dovrebbe essere molto più equilibrato rispetto all’ultimo sulla terra battuta; Federer che qui a Wimbledon ha vinto per otto volte contro le due del suo avversario, dovrà cercare di fare meno scambi possibili visto comunque le quasi 38 primavere sulle spalle dove andare al quinto set in un incontro del genere potrebbe rivelarsi fatale soprattutto visto la forza fisica del suo avversario che però non riesce a vincere i “Championship” dal 2010 e non raggiunge la finale dall’anno successivo; lo svizzero invece è riuscito a trionfare nel 2017 quando in finale vinse in tre set con Marin Cilic.

Il match tra Federer-Nadal sull’erba londinese è stato anche finale due volte, nel 2007 ha vinto Roger, nel 2008 ha vinto Rafa, dove entrambe le sfide finirono al quinto set dopo mille emozioni. In questo torneo il maiorchino ha perso solamente un set, mentre lo svizzero due; questi i risultati che hanno ottenuto nei cinque turni precedenti.

Federer-Harris: 3-6, 6-1, 6-2, 6-2

Federer-Clarke: 6-1, 7-6, 6-2

Federer-Pouille: 7-5, 6-2, 7-6 (4)

Federer-Berrettini: 6-1, 6-2, 6-2

Federer-Nishikori: 4-6, 6-1, 6-4, 6-4

Nadal-Sugita: 6-3, 6-1, 6-3

Nadal-Kyrgios: 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3)

Nadal-Tsonga: 6-2, 6-3, 6-2

Nadal-Sousa: 6-2, 6-2, 6-2

Nadal-Querrey: 7-5, 6-2, 6-2

Chi avrà la meglio tra i due, nella finale di domenica 14 luglio, sfiderà il vincente dell’altra semifinale Djokovic-Bautista Augut.

Federer-Nadal, dove vedere il match in tv e streaming

L’incontro di semifinale tra Federer-Nadal sarà visibile sul canale satellitare Sky che come ogni anno ha l’esclusiva del torneo londinese; i canali di riferimento per seguire interamente questo incontro sono Sky Sport Sport Uno HD (canale 201 del decoder) e Wimbledon 1 HD (ch.251).

Federer-Nadal sarà il secondo in programma sul campo centrale e avrà inizio dopo la conclusione dell’altra semifinale tra Djokovic-Bautista Augut (inizio ore 14); la telecronaca della super sfida sarà affidata ad Elena Pero con il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.