Tabellone quarti Wimbledon 2019, ecco gli accoppiamenti. Lunedì 8 luglio si sono disputati gli incontri validi per gli ottavi di finale di Wimbledon 2019. Ecco il quadro completo che si è delineato per i quarti di finale: Djokovic-Goffin, Bautista-Pella, Querrey-Nadal e Nishikori-Federer. Gli incontri si disputeranno mercoledì 10 luglio.

Tabellone quarti Wimbledon 2019, tutti i big in campo. Si è delineato il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile dell’edizione 2019 di Wimbledon. I big sono ancora tutti in lizza per il successo finale: Djokovic, Nadal e Federer giocheranno tutti oggi, in un lunedì per palati sopraffini. Non sono mancate le sorprese, perché 6 giocatori dei primi 10 del mondo sono stati eliminati. Matteo Berrettini è l’ultimo italiano in gara. Un azzurro è negli ottavi di finale a Wimbledon dopo 6 anni. E’ la quinta volta che un azzurro arriva alla seconda settimana del prestigioso torneo su erba londinese. Djokovic se la vedrà con il francese Humbert, mentre ci sarà il portoghese Joao Sousa per Rafa Nadal. Proprio Berrettini proverà a fermare la corsa di Roger Federer. Lo svizzero cerca il nono successo sull’erba di Wimbledon.

Tabellone quarti Wimbledon 2019, ecco il quadro completo

Tabellone quarti Wimbledon 2019, tutti i match in vista dei quarti si giocheranno lunedì 8 luglio. Il programma comincerà alle ore 13.30 italiane, le 12.30 inglesi.

Questo il quadro del tabellone quarti Wimbledon 2019:

Djokovic (SER)* – Humbert (FRA) = 6-3, 6-2, 6-3

Goffin (BEL)* – Verdasco (SPA) = 7-6 2-6 6-3 6-4

Bautista (SPA)* – Paire (FRA) = 6-3, 7-5, 6-2

Pella (ARG)* – Raonic (CAN) = 3-6, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6

Querrey (USA)* – Sandgren (USA) = 6-4, 6-7, 7-6, 7-6

Sousa (POR) – Nadal (SPA)* = 2-6, 2-6, 2-6

Nishikori (GIA)* – Kukushkin (KAZ) = 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Berrettini (ITA) – Federer (SVI)* = 6-1, 6-2, 6-2