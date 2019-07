Wimbledon 1° turno, Fognini-Tiafoe dove vedere il match in tv e streaming oggi 2 luglio

Oggi martedì 2 luglio si giocheranno gli incontri di primo turno della parte bassa del tabellone del torneo di Wimbledon, dove tra i tanti match in programma ci sarà quello tra Fognini-Tiafoe che si preannuncia molto interessante e aperto ad ogni pronostico.

Fognini-Tiafoe, presentazione del match

Quello tra l’italiano (numero 10 del ranking Atp) e l’americano (numero 38) è il secondo scontro diretto, il primo è stato quello giocato nel 2017 al primo turno del Roland Garros che vide vincere Fognini 6-0 al quinto set dopo che il suo avversario riuscì a recuperare due set di svantaggio; ovviamente oggi sull’erba le cose molto probabilmente saranno diverse perchè il ventunenne Frances Tiafoe ama particolarmente questa superficie anche se non sembra essere molto in forma, mentre Fabio Fognini al contrario è più giocatore da terra battuta, basti pensare che sui nove tornei vinti in carriera, uno solo è stato vinto sul cemento.

Il tennista italiano che non gioca dagli Open di Francia, ha deciso di non prepararsi nei tornei erbivori di giugno, mentre lo statunitense ha partecipato al torneo di S-Hertogenbosch dove ha perso al secondo turno dall’australiano Jordan Thompson, e al Queen’s addirittura al primo per mano del francese Nicolas Mahut.

Negli ultimi due anni Fognini è sempre stato eliminato sull’erba londinese al terzo turno (migliore risultato nei Championship raggiunto anche nel 2010 e 2014): nel 2017 dal britannico Andy Murray e la scorsa stagione dal ceco Jirì Vesely; anche Tiafoe qui non è mai andato al di la del terzo turno, raggiunto l’anno scorso quando fu battuto dal russo Karen Khachanov al quinto dopo che essere stato in vantaggio per due set a zero.

Chi avrà la meglio nel match odierno se la vedrà al secondo turno (giovedì 4 luglio) contro il vincente tra l’austriaco Denis Novak (proveniente dalle qualificazioni) e l’ungherese Marton Fucsovics.

Fognini-Tiafoe, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match di primo turno tra Fognini-Tiafoe sarà visibile sul canale satellitare Sky che come ogni anno ha l’esclusiva del torneo londinese, il canale di riferimento per seguire interamente questo incontro è Sky Wimbledon HD (canale 253) che è uno dei sei canali dedicati (dal 251 al 256) del mosaico interattivo per non perdersi nemmeno un punto dove grazie al tasto verde del telecomando si potrà passare per chi lo vorrà da un campo all’altro. Senza dimenticare ovviamente Sky Sport Uno (canale 201) con gli incontri del campo centrale, al quale faranno compagnia Sky Sport Arena (ch. 204) e e Sky Sport Wimbledon (ch. 205, fino al 14 luglio interamente dedicato 24 ore su 24 al torneo londinese).

Questo match sarà il quarto del campo 18 preceduto dagli incontri tra Delbonis-Evans (inizio ore 12) e a seguire Pavlyuchenkova-Bencic e Suarez Navarro-Stosur e dunque approssimativamente Fognini-Tiafoe scenderanno in campo non prime delle ore 17.30 (le 16.30 orario londinese).

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.