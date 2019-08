Berrettini-Thompson, 2° turno US Open: dove vedere il match in diretta tv e streaming oggi 29 agosto

Oggi 29 agosto secondo turno degli US Open che vedrà scendere in campo Berrettini-Thompson in un match che si preannuncia interessante con l’azzurro che parte comunque leggermente favorito.

Berrettini-Thompson, presentazione del match

Nel primo turno dell’ultimo Slam dell’anno Matteo Berrettini (testa di serie numero 24) ha sconfitto il francese Richard Gasquet in quattro set (6-4, 6-3, 2-6, 6-2) e dove ha visto un passaggio a vuoto del tennista romano nel terzo parziale, prontamente riscattato nel quarto. Un match che ha visto l’italiano servire abbastanza bene (19 ace e 4 palle break convertite su 8) ed essere lucido nei momenti topici, confermando che l’infortunio alla caviglia delle settimane scorse è ormai acqua passato.

L’avversario odierno, l’australiano Jordan Thompson (numero 55 del mondo), non dovrà essere preso sottogamba perchè sul cemento è un giocatore che se in giornata può essere molto pericoloso; all’esordio ha sconfitto nettamente in tre set il portoghese Joao Sousa concedendo una solo palla break e ottenendo l’82% di punti con la prima di servizio. Il classe ’94 in questa stagione ha giocato la sua prima finale in carriera perdendo in due set dal transalpino Adrian Mannarino sull’erba di ‘s Hertogenbosch.

I due giocatori non si sono mai incontrati nel circuito Atp e chi avrà la meglio nel terzo turno affronterà il vincente tra l’altro australiano Alexei Popyrin e il kazako Mikhail Kukushkin bravo a battere nel primo turno lo spagnolo Roberto Bautista Augut 6-3 al quinto set. Dunque se Berrettini confermerà i progressi recenti ha buone possibilità di arrivare almeno agli ottavi di finale e dovo averli ottenuti a Wimbledon sarebbe un grosso risultato.

Berrettini-Thompson, diretta tv e streaming oggi 29 agosto

Il match tra Berrettini-Thompson primo turno degli US Open, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 HD (ch. 211 del decoder) che trasmetterà tutto il torneo insieme ad Eurosport HD (ch. 210). Al momento della scrittura dell’articolo non si ancora l’orario e su quale campo verrà disputato l’incontro visto la pioggia abbondante di ieri che ha fatto ritardare il programma con la cancellazione di parecchi match di secondo turno della parte alta del tabellone.

Il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma DAZN, servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi di proprietà della Perform Group che si è accordato con Discovery, il gruppo che controlla Eurosport, e dallo scorso 1 agosto tutti i possessori di un abbonamento DAZN hanno nel pacchetto anche i canali Eurosport HD e Eurosport 2 HD. Ricordiamo che coloro i quali non sono abbonati a DAZN possono vederlo gratuitamente per un mese e per farlo basta registrarsi sul sito, poi alla fine del mese chi vorrà potrà disdire senza pagare nulla.

Per chi volesse ci sarà anche l’opportunità di seguire il match in streaming su Eurosport Player.