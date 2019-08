Elina Svitolina-Venus Williams, US Open 2019, Streaming (Dazn) e orario del match, oggi, 28 agosto

Lo US Open 2019 ha già regalato tante emozioni. Siamo solo al secondo turno, ma sul cemento americano, si è avuta la possibilità di assistere già a grandi match e ad incontri che hanno messo di fronte rivali storiche (Williams-Sharapova ndr). Quest’ oggi è previsto un altro incontro dal tasso tecnico elevato: Venus Williams e Elina Svitolina si daranno battaglia sul cemento del “Louis Amstrong Stadium” a partire dalle 17:00 ora italiana.

Elina Svitolina-Venus Williams: presentazione del match:

Inserite nella parte bassa del tabellone, la Svitolina (testa di serie numero 5) e la “venere nera” hanno superato rispettivamente, al primo turno, Whitney Osuigwe (6-1; 7-5) e la cinese Zheng (6-1; 6-0). Nonostante l’ età, la due volte campionessa agli open americani, nonchè ex numero 1 del seeding, continua a mettere in mostra un’ ottima condizione fisica, e resta una delle tenniste più insidiose presenti al torneo dello Slam. Le due tenniste si sono già incontrate, quest’ anno, durante i Roland Garros di maggio, con la Svitolina che si è imposta abbastanza meritatamente in due set (6-3; 6-3). Chi riuscirà ad imporsi nella sfida odierna, se la vedrà al terzo turno contro la vincente del match tra Rebecca Peterson e Daiana Yastremska.

Elina Svitolina-Venus Williams diretta Dazn e orario del match

Il match tra Elina Svitolina e Venus Williams è in programma oggi, alle 17:00 ora italiana, e sarà visibile su Dazn, piattaforma che, grazie alla partnership con Eurosport, consente di vedere tutti gli incontri dello US Open in diretta.