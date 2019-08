US Open, tabellone maschile: Djokovic e Federer nella parte alta, Nadal in quella bassa. Otto azzurri al via

Da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre prendono il via sui campi in cemento di Flushing Meadows gli US Open, il quarto e ultimo Slam stagionale (montepremi 28,619,350 dollari), torneo che nella scorsa stagione è stato vinto da Novak Djokovic che ha sconfitto in finale (in tre set) l’argentino Juan Martin Del Potro che in questa edizione non ci sarà per via dell’infortunio alla rotula.

US Open, presentazione del tabellone

Sarà il proprio il serbo la testa numero uno del seeding dove dalla sua parte ci sarà la numero tre Federer, dunque non sarà possibile una finale bis dopo quella incredibile di Wimbledon; Nadal (numero due) invece è nella parte bassa e potrebbe approfittare di un percorso teoricamente un po meno complicato.

Djokovic esordirà contro lo spagnolo Carreno Busta, al secondo turno potrebbe avere Querrey e al terzo Wawrinka; Federer invece comincerà la sua ennesima avventura newjorchese affrontando l’indiano Nagal proveniente dalle qualificazioni, per poi vedersela teoricamente contro Dzumhur e poi Pouille.

Nadal inizierà il suo percorso sfidando Millman e per poi eventualmente incontrare un altro australiano, ovvero Kokkinakis e poi Verdasco. Detto dei primi tre turni dei Big Three, vediamo i possibili outsiders contro chi scenderanno in campo nel primo turno: il giocatore più in forma degli umani è senz’altro Medvedev (numero cinque del seeding) che se la vedrà contro Gunneswaran, il connazionale Khachanov avrà invece il sempre insidioso Pospisil, Zverev il cui 2019 è stato molto deludente dovrà fare attenzione ad Albot che potrebbe creargli delle difficoltà, mentre Tsitsipas che ha passato un estate un pò complicata, ha avuto un sorteggio poco fortunato dovendo incontrare Rublev che ha sconfitto recentemente Federer a Montreal. Attenzione anche a Bautista Augut sempre molto regolare su tutte le superfici e che affronterà Kukushin in un match interessante; Raonic invece giocherà contro l’altro gigante Jarry per un match dove il servizio la farà da padrone, infine esordi sulla carta non complicati per Isner e Monfils che cominceranno rispettivamente contro gli spagnoli Garcia Lopez (qualificato) e Ramos-Vinolas.

Capitolo italiani: sono otto gli azzurri al via con Fognini e Cecchinato teste di serie numero 11 e 24 seguiti da Cecchinato, Sonego, Seppi, Fabbiano, Sinner e Lorenzi, quest’ultimi due bravi ad entrare in tabellone passando dalle qualificazioni, anche se Lorenzi (lucky loser) alla fine ha goduto del forfait di Anderson.

In generale sorteggio non molto benevolo per la truppa italiana, questo il quadro completo:

Fognini-Opelka

Berrettini-Gasquet

Seppi-Dimitrov

Cecchinato-Laaksonen

Fabbiano-Thiem

Sonego-Granollers

Sinner (Q)-Wawrinka

Lorenzi (LL)-Svajda

Andiamo ora a vedere quali potrebbero essere i teorici ottavi di finale se tutto dovesse andare come da pronostico:

[1] N. Djokovic vs [23] Wawrinka (Anderson numero 16 ha dato forfait)

[11] F. Fognini vs [5] D. Medvedev

[3] R. Federer vs [15] D. Goffin

[12] B. Coric vs [7] K. Nishikori

[8] S. Tsitsipas vs [10] R. Bautista Agut

[13] G. Monfils vs [4] D. Thiem

[6] A. Zverev vs [9] K. Khachanov

[14] J. Isner vs [2] R. Nadal

US Open, il calendario del torneo

lunedì 26 agosto: primo turno, sessione diurna (dalle 17, ora italiana)

lunedì 26 agosto: primo turno, sessione notturna (dall’una, ora italiana)

martedì 27 agosto: primo turno, sessione diurna (dalle 17)

martedì 27 agosto: primo turno, sessione notturna (dall’una)

mercoledì 28 agosto: secondo turno, sessione diurna (dalle 17)

mercoledì 28 agosto: secondo turno, sessione notturna (dall’una)

giovedì 29 agosto: secondo turno, sessione diurna (dalle 17)

giovedì 29 agosto: secondo turno, sessione notturna (dall’una)

venerdì 30 agosto: terzo turno, sessione diurna (dalle 17)

venerdì 30 agosto: terzo turno, sessione notturna (dall’una)

sabato 31 agosto: terzo turno, sessione diurna (dalle 17)

sabato 31 agosto: terzo turno, sessione notturna (dall’una)

domenica 1 settembre: ottavi di finale, sessione diurna (dalle 17)

domenica 1 settembre: ottavi di finale, sessione notturna (dall’una)

lunedì 2 settembre: ottavi di finale, sessione diurna (dalle 17)

lunedì 2 settembre: ottavi di finale, sessione notturna (dall’una)

martedì 3 settembre: quarti di finale, sessione diurna (dalle 17)

martedì 3 settembre: quarti di finale, sessione notturna (dall’una)

mercoledì 4 settembre: quarti di finale, sessione diurna (dalle 17)

mercoledì 4 settembre: quarti di finale, sessione notturna (dall’una)

venerdì 6 settembre: semifinali (dalle ore 22)

domenica 8 settembre: finale (ore 22)

US Open, il tabellone completo

PARTE ALTA

(1) Djokovic – Carreno Busta

Querrey – Londero

Kudla – Tipsarevic

Darcis – (27) Lajovic

(23) Wawrinka – (Q) Sinner

Hurkacz – Chardy

Djere – Kecmanovic

(WC) Swajda – (LL) Lorenzi (al posto di Anderson numero 16)

(11) Fognini – Opelka

(Q) Koepfer – Munar

Berdych – (Q) Brooksby

Fucsovics – (17) Basilashvili

(26) Fritz – F.Lopez

Nishioka – Giron

(Q) Kwon – Dellien

Gunneswaran – (5) Medvedev

(3) Federer – (Q) Nagal

(Q) Benchetrit – Dzumhur

Mannarino – Evans

Kohlschreiber – (25) Pouille

(19) Pella – Carreno Busta

Berankis – (Q) Vesely

(Q) Barrere – Norrie

Moutet – (15) Goffin

(12) Coric – (Q) Donskoy

Seppi – Dimitrov

Sock – Cuevas

Jarry – (21) Raonic

(31) Garin – (WC) Eubanks

Herbert – De Minaur

Monteiro – Klahn

(Q) Trungelliti – (7) Nishikori

PARTE BASSA

(8) Tsitsipas – Rublev

(WC) Fratangelo – Simon

(WC) Hoang – Mayer

Johnson – (28) Kyrgios

(24) Berrettini – Gasquet

Sousa – Thompson

Popyrin – Delbonis

Kukushkin – (10) Bautista

(13) Monfils – Ramos

Humbert – Copil

Laaksonen – Cecchinato

Shapovalov – (18) Auger Aliassime

(30) Edmund – Andujar

Sonego – Granollers

Bublik – (Q) Giraldo

Fabbiano – (4) Thiem

(6) A.Zverev – Albot

Karlovic – Tiafoe

Kovalik – Bedene

Schnur – (29) Paire

(20) Schwartzman – Haase

Harris – (Q) Gerasimov

Tsonga – Sandgren

Pospisil – (9) Khachanov

(14) Isner – (Q) Garcia

Struff – Ruud

Krajinovic – Stebe

Klizan – (22) Cilic

(32) Verdasco – (Q) Kamke

(Q) Chung – Escobedo

Kokkinakis – (Q) Ivashka

Millman – (2) Nadal