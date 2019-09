Berrettini-Monfils, quarti di finale US Open: dove vedere il match in diretta tv e streaming 4 settembre

Oggi (non prima delle ore 19.30) all’Arthur Ashe Stadium di Flashing Meadows Berrettini-Monfils si sfideranno per i quarti di finale degli US Open, ultimo Slam stagionale.

Berrettini-Monfils, presentazione del match

Quello tra l’azzurro e il francese sarà il primo confronto diretto, che però vale tanto visto che il vincente del match venerdì 6 settembre giocherà la semifinale contro il vincente dell’altro quarto della parte bassa del tabellone Nadal-Schwartzman.

Un incontro che si preannuncia veramente molto bello ed equilibrato con i due giocatori che stanno disputando un ottimo torneo come lo testimoniano i loro risultati che elenchiamo qui di seguito.

Primo Turno: Berrettini-Gasquet: 6-4, 6-3, 2-6, 6-2 Monfils-Ramos-Vinolas: 7-6, 6-4, 6-3

Secondo turno: Berrettini-Thompson: 7-5, 7-6, 4-6, 6-1 Monfils-Copil: 6-3, 6-2, 6-2

Terzo turno: Berrettini-Popyrin: 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 Monfils-Shapovalov: 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3

Quarto turno: Berrettini-Rublev: 6-1, 6-4, 7-6 Monfils-Andujar: 6-1, 6-2, 6-2

Per Matteo Berrettini è il primo quarto finale di uno Slam dopo gli ottavi conquistati lo scorso luglio a Wimbledon; era addirittura dal 1977 che un tennista italiano non raggiungeva i quarti a New York e in quel caso ci riuscì Corrado Barazzutti che perse in semifinale con Jimmy Connors, quella tra l’altro fu l’ultima edizione che il Major americano si giocò sulla terra di Forrest Hills. Grazie al quarto di finale raggiunta il tennista romano in questo momento è salito al numero 17 del ranking Atp e se dovesse vincere nel match odierno salirebbe fino al numero 13, comunque vada un miglioramento incredibile perchè due estati fa il tennista romano era fuori dai 400.

Gael Monfils, che a New York ha raggiunto la semifinale nel 2016 dove perse in quattro set dal serbo Novak Djokovic, in questa stagione ha giocato a singhiozzo a causa di alcuni infortuni, grande tallone d’Achille del transalpino; quando però sta bene come in questo periodo è un giocatore veramente complicato da battere grazie al suo grande talento.

L’ultimo torneo vinto nel circuito è stato sul cemento di Anversa nello scorso ottobre sconfiggendo in finale il britannico Kyle Edmund in tre set e con una vittoria potrebbe tornare nella Top Ten (attualmente numero 13).

Berrettini-Monfils, diretta tv e streaming 4 settembre

Il match tra Berrettini-Monfils valido per i quarti di finale degli US Open, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport (canale 210 del decoder Sky); l’incontro è il secondo in programma sull’Arthur Ashe Stadium e i due giocatori entreranno in campo (non prima delle ore 19.30 italiane) dopo la fine del match femminile tra Bencic-Vekic.

Il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma DAZN, servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi di proprietà della Perform Group che si è accordato con Discovery, il gruppo che controlla Eurosport, e dallo scorso 1 agosto tutti i possessori di un abbonamento DAZN hanno nel pacchetto anche i canali Eurosport HD e Eurosport 2 HD. Ricordiamo che coloro i quali non sono abbonati a DAZN possono vederlo gratuitamente per un mese e per farlo basta registrarsi sul sito, poi alla fine del mese chi vorrà potrà disdire senza pagare nulla.

Per chi volesse ci sarà anche l’opportunità di seguire il match in streaming su Eurosport Player.