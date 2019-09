Berrettini-Rublev, 4° turno US Open: dove vedere il match in diretta tv e streaming oggi 2 settembre

Oggi 2 settembre Berrettini-Rublev si sfideranno per il quarto turno degli US Open, match dal pronostico incerto e che promette grande spettacolo.

Berrettini-Rublev, presentazione del match

Nei primi tre turni dell’ultimo Slam stagionale l’azzurro ha vinto i suoi match praticamente in fotocopia: infatti contro il francese Gasquet (primo turno) e gli australiani Thompson e Popyrin (secondo e terzo turno) il tennista romano ha è andato in vantaggio di due set, avendo un passaggio a vuoto nel terzo ma vincendo poi il quarto parziale dimostrando grande solidità e forma fisica, specialmente nell’incontro giocato sabato con Popyrin che si stava mettendo male ma che poi è riuscito a vincere grazie al tiebreak. Matteo Berrettini testa di serie numero 24 del tabellone ha la grande possibilità di arrivare ad un quarto di finale in un torneo del Grande Slam dopo il quarto turno di Wimbledon nel luglio scorso dove perse nettamente da Federer.

L’avversario odierno, il russo Andrej Rublev, numero 43 del ranking mondiale al primo turno ha sconfitto il greco Tsitsipas (testa di serie numero 8 del seeding) in quattro set molto tirati, nel secondo ha beneficiato del ritiro del francese Simon sul 6-2 a suo favore, infine nel terzo ha avuto la meglio sull’australiano Kyrgios (numero 28 del tabellone) in tre set; dunque per il quasi ventiduenne russo, migliorato molto in questa stagione, c’è la possibilità di arrivare per la seconda nei quarti agli US Open, nel 2017 a sconfiggerlo fu lo spagnolo Nadal che gli lasciò la miseria di cinque game.

Ci sono due precedenti tra i due giocatori, il primo giocato nel 2018 sulla terra rossa svizzera di Gstaad dove la spuntò Berrettini con un doppio 6-3, mentre il secondo disputato quest’anno sul cemento Indoor di Marsiglia con vittoria di Rublev per 6-3, 7-6.

Chi avrà la meglio tra i due nell’incontro odierno, nei quarti affronterà il vincente dell’altro ottavo tra Monfils-Andujar.

Berrettini-Rublev, diretta tv e streaming lunedì 2 settembre

Il match tra Berrettini-Rublev quarto turno degli US Open, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 HD (ch. 211 del decoder) che trasmetterà tutto il torneo insieme ad Eurosport HD (ch. 210).

L’incontro è il secondo in programma sul Louis Armstrong Stadium e i due giocatori entreranno in campo (non prima delle ore 18.30 italiane) dopo la fine del match femminile tra Vekic-Gorges.

Il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma DAZN, servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi di proprietà della Perform Group che si è accordato con Discovery, il gruppo che controlla Eurosport, e dallo scorso 1 agosto tutti i possessori di un abbonamento DAZN hanno nel pacchetto anche i canali Eurosport HD e Eurosport 2 HD. Ricordiamo che coloro i quali non sono abbonati a DAZN possono vederlo gratuitamente per un mese e per farlo basta registrarsi sul sito, poi alla fine del mese chi vorrà potrà disdire senza pagare nulla.

Per chi volesse ci sarà anche l’opportunità di seguire il match in streaming su Eurosport Player.