Elina Svitolina-Serena Williams, Us Open 2019, streaming (Dazn) e orario del match

Prima semifinale del torneo Wta Us Open. Questa notte, sul cemento americano, si affrontano la padrona di casa Serena Williams, e l’ ucraina, numero cinque del ranking, Elina Svitolina.



Elina Svitolina-Serena Williams: presentazione del match



Terzo precedente in carriera tra queste due fantastiche atlete che, nel computo generale delle sfide, si equivalgono con una vittoria a testa. La Svitolina arriva a questa semifinale dopo aver battuto Johanna Konta con un doppio 6-4.

Ancora piú netta la vittoria della Williams sulla cinese Wang. Doppio 6-1 e match chiuso in appena 42 minuti.

La Williams, che cerca la terza affermazione in carriera nell’ open casalingo, punta a raggiungere la seconda finale consecutiva, dopo essere stata beffata lo scorso anno da Naomi Osaka. Inoltre, c’è da “vendicare” la sorella Venus, sconfitta proprio dalla Svitolina al secondo turno del torneo.

Per la Svitolina, invece, si tratta della seconda semifinale di uno slam in questa stagione, dopo quella raggiunta sul prato inglese di Wimbledon.

Appuntamento a stanotte, ore 01:00 italiane, per godersi tutto lo spettacolo di un match che promette faville. La vincente, affronterà in finale chi riuscirà ad imporsi nel confronto tra Bianca Andreescu e la “sorpresa” Belinda Bencic.

Elina Svitolina-Serena Williams, streaming Dazn e dove vedere



L’ incontro Elina Svitolina-Serena Williams sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart ) e Eurosport. Per tutti gli appassionati, possibilità di godersi, dunque lo spettacolo degli open statunitensi in streaming.