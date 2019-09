Nadal-Berrettini, semifinale US Open: dove vedere questa notte il match in diretta tv e streaming

Questa sera non prima di mezzanotte, all’Arthur Ashe Stadium Nadal-Berrettini giocheranno il match di semifinale degli US Open, ultima prova stagionale dello Slam.

Nadal-Berrettini, presentazione del match

Se per il maiorchino era lecito attendersi l’ennesima semifinale a Flushing Meadows, per il tennista romano è stata è un sogno che si avvera, visto che oltretutto era dal 1977 che un azzurro non arrivava in semifinale nel torneo newyorchese (Corrado Barazzutti sconfitto da Jimmy Connors). Berrettini nella vittoriosa semifinale al cardiopalma contro il francese Gael Monfils, ha dimostrato tutti i suoi miglioramenti in un match tiratissimo, concluso solamente al tie break del quinto e decisivo set. Basti pensare che solamente due anni fa era oltre il quattrocentesimo posto nel ranking mondiale e attualmente grazie al raggiungimento della semifinale, da lunedì sarà numero 13, aspettando ovviamente il risultato contro Rafa Nadal che potrebbe addirittura portarlo più avanti.

Un incontro ovviamente dal pronostico avverso, ma l’azzurro ha dimostrato in questo 2019 di avere le armi di mettere in difficoltà il campione spagnolo che fino ad ora ha perso solamente un set contro Marin Cilic negli ottavi di finale; oltre al croato il numero 2 del mondo ha sconfitto nell’ordine gli australiani Millman e Kokkinakis, quest’ultimo ritiratosi prima di scendere in campo, il sud coreano Chung e l’argentino Schwartzman nei quarti. Anche qui a New York, Nadal ha dimostrato semmai ce ne fosse bisogno, di essere ancora in piena forma e pronto a vincere l’ennesimo Slam della carriera, visto che nella parte alta del tabellone Djokovic e Federer sono prematuramente usciti.

L’azzurro ha battuto nell’ordine il francese Gasquet, gli australiani Thompson e Popyrin, il russo Rublev e come detto precedentemente il transalpino Monfils in un match incredibile che Berrettini conduceva 5-2 al quinto set per poi vincerlo al tie break (sette punti a cinque).

Sarà il primo confronto tra i due giocatori che mai si sono affrontati prima d’ora e lo faranno in un match molto importante; lo spagnolo in questa stagione ha trionfato al Roland Garros battendo in finale l’austriaco Thiem in quattro set, mentre l’ultimo trionfo a Flushing Meadows risale al 2017 quando ebbe meglio nell’ultimo atto sul sudafricano Kevin Anderson in tre set.

Nadal-Berrettini, diretta tv e streaming

Il match tra Nadal-Berrettini valido per la semifinale degli US Open, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport (canale 210 del decoder Sky); l’incontro è il secondo in programma sull’Arthur Ashe Stadium e i due giocatori entreranno in campo non prima delle ore 00.00 italiane, dopo la fine della prima semifinale che vedrà protagonisti Medvedev-Dimitrov.

Per chi volesse ci sarà anche l’opportunità di seguire il match in streaming su Eurosport Player.

SEGUI NADAL-BERRETTINI IN DIRETTA STREAMING SU DAZN