Atp Basilea, Fognini-Krajinovic: dove vedere il match in tv e streaming oggi 24 ottobre

Questa sera non prima delle ore 20.30 sul cemento indoor di Basilea, si giocherà il match tra Fognini-Krajinovic, valido per il secondo turno del torneo Atp 500.

Fognini-Krajinovic, presentazione del match

Per il tennista azzurro la vittoria è d’obbligo se vuole tenere ancora vive le speranze di qualificazione alle Atp Finals di Londra; l’esordio al primo turno è andato bene con il successo piuttosto agevole per 6-2, 6-4 sull’australiano Alexei Popyrin; Fognini in questa stagione ha vinto un solo torneo anche se importante come quello di Montecarlo e vincere il torneo svizzero sarebbe una bella iniezione di fiducia in vista dell’ultimo Masters 1000 in programma la settimana prossima a Parigi-Bercy e per la fase finale di Coppa Davis in programma a novembre a Madrid.

L’avversario odierno, ossia il serbo Filip Krajinovic numero 46 del ranking Atp, all’esordio a Basilea nel derby contro il connazionale Djere ha mostrato una buona forma vincendo per 6-1, 6-4; in questo 2019 è migliorato sia come gioco sia di risultati ottenendo due finali: sulla terra battuta di Budapest (aprile) e la scorsa settimana sul cemento indoor di Stoccolma perse entrambe rispettivamente da Berrettini e Shapovalov. Da segnalare anche il terzo turno raggiunto per la prima volta all’Australian Open e al Roland Garros, mentre nella passata stagione in Svizzera fu eliminato al primo turno da Roger Federer ma solamente 6-4 al terzo set.

Un solo precedente tra i due tennisti risalente al 2014 quando al primo turno del torneo Atp di Amburgo il serbo si impose nettamente per 6-4, 6-0. Chi vincerà nel match di oggi, ai quarti di finale in programma domani, se la vedrà con chi avrà la meglio tra Tsitsipas-Berankis.

Fognini-Krajinovic, diretta tv e streaming

Il match di secondo del del torneo Atp di Basilea tra Fognini-Krajinovic con inizio non prima delle ore 20.30 sul campo principale, sarà visibile sul canale SuperTennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre) con la telecronaca di Giorgio Spalluto; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando sul sito www.supertennis.tv.