Atp Parigi-Bercy, Berrettini-Tsonga: dove vedere il match in tv e streaming oggi 30 ottobre

Questa sera (non prima delle ore 20.45) sul campo principale di Parigi-Bercy, Berrettini-Tsonga scenderanno in campo per affrontarsi nel secondo turno del torneo Atp 500.

Berrettini-Tsonga, presentazione del match

Per l’azzurro questa sarà la settimana decisiva per la qualificazione alle Atp Finals di Londra in programma dal 10 al 17 novembre; in questo momento il suo ottavo posto gli garantirebbe l’accesso al torneo dei più forti del 2019, ma dietro di lui ci sono parecchi giocatori che cercheranno di soffiargli all’ultimo il pass londinese.

Per il romano non sarà facile, infatti l’unica certezza aritmetica di farcela è di andare in finale e il primo avversario da battere non sarà facile perchè il francese Tsonga attualmente numero 35 del ranking mondiale, davanti al proprio pubblico vorrà finire bene una stagione abbastanza negativa ma che sta finendo bene con la vittoria nel torneo di Marsiglia dove in finale ha sconfitto lo sloveno Bedene, e il successo nel Challenger francese di Cassis grazie al successo nell’ultimo atto contro l’israeliano Sela. Il tennista nato nel 1985 a Le Mans, nel primo turno di Parigi-Bercy ha sconfitto il russo Rublev per 4-6, 7-5, 6-4.

Berrettini, che ha saltato il primo turno grazie al bye, è in un ottimo momento di forma con la semifinale conquistata la scorsa settimana a Vienna e persa contro l’austriaco Thiem e quella giocata al Masters 1000 di Shanghai, dove si è arreso al tedesco A. Zverev.

Il tennista romano dovrà giocare al 100% per superare l’ostacolo Tsonga che sul veloce è sempre un osso duro da battere; chi avrà la meglio stasera negli ottavi di finale in programma domani giocherà contro il tedesco Struff che ieri ha sconfitto ha sorpresa in tre set il russo Khachanov.

Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra i due che fino ad ora non si sono mai incontrati.

Berrettini-Tsonga, diretta tv e streaming

Il match di secondo turno del torneo Atp di Parigi-Bercy tra Berrettini-Tsonga in programma sul campo centrale con inizio non prima delle ore 20.45, sarà visibile e Sky Sport Arena HD (canale 204 del decoder) con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Laura Garrone.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.