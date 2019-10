Tennis, Atp Basilea: Fognini-Popyrin, dove vedere il match in tv e streaming oggi 22 ottobre

Oggi 22 ottobre non prima delle ore 15 sul cemento indoor di Basilea, si giocherà il match tra Fognini-Popyrin, valido per il primo turno del torneo Atp 500.

Fognini-Popyrin, presentazione del match

Per Fabio Fognini testa di serie numero cinque del torneo svizzero, sarà l’occasione per riscattare la brutta eliminazione al secondo turno della scorsa settimana sul cemento indoor di Stoccolma per mano del serbo Tipsarevic ormai prossimo al ritiro, da cui è stato sconfitto con un doppio 6-1 che non ha lasciato discussioni; l’azzurro tra l’altro nella corsa per le Atp Finals di Londra è ancora in lizza anche se le possibilità non sono molte visto che l’ottavo posto occupato dal connazionale Berrettini dista 290 punti e davanti a lui ci sono anche Bautista Augut e Goffin rispettivamente nono e decimo. Questo sarà il penultimo torneo stagionale prima del gran finale della settimana prossima con il Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Comunque vada questo scorcio finale di stagione, per il ligure è stato un 2019 positivo dove a luglio è riuscito a raggiungere il suo miglior best ranking in carriera con il nono posto e soprattutto ha ottenuto per la prima volta il successo al Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in semifinale Nadal con un perentorio 6-4, 6-2 per poi aver la meglio in finale sul serbo Lajovic per 6-3, 6-4.

L’avversario odierno, ovvero l’australiano Popyrin numero 88 del ranking mondiale, è entrato in tabellone attraverso le qualificazioni dove ha sconfitto prima il portoghese Joao Sousa per 6-1, 6-4 e poi il coreano Kwon con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Per il tennista classe ’99 che due stagioni fa vinse il Roland Garros a livello Juniors, il miglior risultato in questa stagione nel circuito Atp è stato il quarto di finale raggiunto sul cemento di Atlanta dove è stato battuto dal britannico Norrie per 7-5, 6-4, buoni risultati anche negli Australian Open e a Flushing Meadows con il raggiungimento del terzo turno sconfitto rispettivamente dal francese Pouille e dall’azzurro Berrettini; l’obiettivo per il 2020 del giovane Aussie è quello di entrare nella Top 50 e obiettivamente le potenzialità ci sono tutte.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori che si sfideranno così per la prima volta; chi avrà la meglio quest’oggi, nel secondo turno se la vedrà contro il vincente dell’incontro tra Djere-Krajinovic.

Fognini-Popyrin, diretta tv e streaming

Il match di primo turno del del torneo Atp di Basilea tra Fognini-Popyrin con inizio non prima delle ore 15 sul campo principale, sarà visibile sul canale SuperTennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre) con la telecronaca di Giorgio Spalluto; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando sul sito www.supertennis.tv.