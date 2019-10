Tennis, Masters 1000 Shanghai: Berrettini-Thiem, dove vedere il match in tv e streaming oggi 11 ottobre

Oggi 11 ottobre alle ore 14.30 circa, Berrettini-Thiem si sfideranno al Masters 1000 di Shanghai nel match valido per i quarti di finale.

Berrettini-Thiem, presentazione del match

Quello odierno sarà un incontro molto importante per il tennista azzurro, perchè oltre a giocarsi la possibilità di arrivare in semifinale, ci saranno in palio punti quasi decisivi per le Atp Finals di Londra in programma a novembre e che vede il romano in questo momento al nono posto (si qualificano i primi otto) con 2345 punti e dove il distacco dall’attuale ottavo, ovvero Alexander Zverev, è solamente di 80 punti e considerando che il tedesco oggi incontra Roger Federer, un’eventuale vittoria d Berrettini potrebbe essere importantissima.

Nel penultimo Masters 1000 stagionale il tennista romano ha dimostrato un grande stato di forma: nei primi tre match ha sconfitto in serie prima il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-2, 6-1, poi il cileno Christian Garin con un doppio 6-3 e infine il sempre ostico spagnolo Roberto Bautista Augut per 7-6 (5), 6-4. Dunque nemmeno un set perso e altro grande risultato in questo 2019 da incorniciare per il numero due del tennis italiano dove è riuscito a vincere sulla terra rossa di Budapest e sull’erba di Stoccarda e perso la finale sempre sulla terra di Monaco di Baviera proprio contro il cileno Christian Garin, senza ovviamente dimenticare la semifinale raggiunta agli US Open e gli ottavi di Wimbledon.

L’avversario odierno non sarà di quelli più facili da battere, perchè Dominic Thiem, tra l’altro già qualificato aritmeticamente per le Atp Finals con il suo quinto posto, è un avversario che sul cemento non da sempre il meglio di se ma quando in giornata può battere chiunque e il quinto posto nel ranking mondiale è li a testimoniarlo, ricordando che in questa stagione che sta volgendo al termine l’austriaco ha vinto quattro tornei: due sul cemento a Indian Wells e Pechino (la settimana scorsa) e due sulla terra rossa a Barcellona e Kitzbuhel superficie dove da il meglio di se. Oltre a tutto ciò va ricordato che Thiem per il secondo anno consecutivo è arrivato alla finale del Roland Garros sconfitto in quattro set dal quasi imbattibile Rafa Nadal.

Qui a Shanghai ha dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha sconfitto prima l’iberico Pablo Carreno Busta per 7-6 (3), 6-3 e poi il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-3, 6-4.

Tra i due tennisti c’è solo un precedente giocato nel 2018 al secondo turno del Roland Garros e vinto dall’austriaco per 6-3, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Berrettini-Thiem, diretta tv e streaming

Il match di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Berrettini-Thiem sarà l’ultimo del giorno e si giocherà sul campo centrale intorno alle ore 14.30, alla fine del terzo quarto di finale tra Federer-Zverev (inizio ore 12.30). Per chi vorrà il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena (ch 204 del decoder Sky) con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Claudio Mezzadri.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.