Atp Finals: Djokovic-Federer, dove vedere il match in tv e streaming oggi 14 novembre

Oggi 12 novembre non prima delle ore 21 sul cemento indoor dell’O2 Arena di Londra, Djokovic-Federer si sfideranno per il terzo ed ultimo match delle Atp Finals gruppo Agassi. Nel raggruppamento sono impegnati anche Berrettini e Thiem (già qualificato per la semifinale) che scenderanno in campo alle ore 15.

Djokovic-Federer, presentazione del match

La sfida tra i due campioni sarà un vero e proprio spareggio visto che colui che vincerà si qualificherà per la semifinale della Atp Finals, mentre chi perderà sarà eliminato e tornerà a casa.

In queste prime due giornate il serbo Djokovic prima ha vinto contro l’azzurro Berrettini per 6-2, 6-1 in un match dominato dall’inizio alla fine, mentre ha dovuto alzare bianca contro un Thiem in grande forma che è riuscito a prevalere per 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5), nonostante lo svantaggio per 4-1 nel tiebreak decisivo.

Federer invece aveva cominciato il suo cammino londinese con una sconfitta sempre contro l’austriaco con un doppio 7-5, mentre contro il tennista romano ha avuto la meglio per 7-6 (2), 6-3, dimostrando ancora una volta nonostante le 38 primavere superate di essere ancora in grado di giocarsi le proprie possibilità fino alla fine.

Nel match odierno Djokovic partirà leggermente favorito, ma tutto può succedere perchè lo svizzero se in giornata può azzerare quel gap fisico che attualmente c’è con il suo grande rivale vista la differenza d’età, ma particolare importante, per lui ci sarà la grande occasione di vendicarsi per l’incredibile sconfitta subita nell’ultimo scontro diretto giocato tre mesi fa nella finale di Wimbledon, quando l’elvetico dopo due match point sciupati sul suo servizio nel quinto set, perse il match per 13-12 (7-2 il tiebreak finale).

Tra i due giocatori ci sono ben 48 precedenti che vedono il serbo in vantaggio per 26-22 grazie alle ultime quattro vittorie consecutive, per ritrovare un successo dello svizzero bisogna risalire al novembre 2015 quando sempre nel Round Robin delle Atp Finals di Londra, si impose per 7-5, 6-2.

Djokovic-Federer, diretta tv e streaming

Il match della terza giornata del gruppo Agassi tra Djokovic-Federer, che scenderanno in campo non prima delle ore 21 dopo l’incontro di doppio Klaasen-Venus vs Dodig Polasek (inizio ore 19), sarà visibile su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 0 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena HD (canale 204) con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Altra modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.