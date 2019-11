Atp Finals: Nadal-Zverev, dove vedere il match in tv e streaming oggi 11 novembre

Stasera non prima delle ore 21 sul cemento indoor dell’O2 Arena di Londra, Nadal-Zverev si sfideranno per la prima giornata delle Atp Finals gruppo Agassi. Nel raggruppamento sono impegnati anche Medvedev e Tsitsipas che scenderanno in campo dopo le ore 15.

Nadal-Zverev, presentazione del match

Lo spagnolo Rafael Nadal, che lunedì scorso è riuscito a diventare nuovamente il numero uno del mondo scalzando il serbo Novak Djokovic, è stato il primo tennista in ordine di tempo a qualificarsi per le Atp Finals (10 luglio). In questo 2019 che ormai sta volgendo al termine, il maiorchino ha ottenuto due successi nei tornei del Grande Slam, prima a giugno al Roland Garros grazie alla vittoria in finale contro l’austriaco Dominic Thiem in quattro set e poi a settembre a Flushing Meadows in cinque set contro il russo Daniil Medvedev, ottenendo la quarta doppietta in carriera nei due tornei. Va anche ricordato che a gennaio agli Australian Open ha giocato la finale contro Djokovic persa però nettamente in tre set, mentre a Wimbledon si è fermato in semifinale contro Roger Federer. Oltre a questi successi, ha trionfato anche in due Masters 1000: agli Internazionali d’Italia battendo il serbo prendendosi la rivincita e poi anche a Montreal superando nell’ultimo atto Daniil Medvedev.

Il tedesco Alexander Zverev, attualmente numero sette del ranking Atp ha avuto una stagione non brillantissima, ma comunque alla fine ha ottenuto anche se a fatica la qualificazione alle Atp Finals (il 30 ottobre). Nei tornei del Grande Slam il tedesco ha ottenuto il miglior risultato con i quarti di finale a Parigi sconfitto dal solito Djokovic, mentre a Melbourne e a New York si è fermato agli ottavi di finale dove ha perso rispettivamente da Raonic e Schwartzman. Nei tornei del circuito è riuscito a vincere fine maggio sulla terra rossa di Ginevra con la vittoria in una finale molto combattuta sul cileno Nicolas Jarry 7-6 al terzo set; oltre al torneo svizzero altre due finali disputate perse contro Nick Kyrgios e Daniil Medvedev rispettivamente ad Acapulco e Shanghai.

Sono cinque i precedenti tra il tedesco e lo spagnolo, con quest’ultimo che ha sempre vinto; di seguito i match disputati:

Nadal-Zverev, Masters 1000 Indian Wells 2016: 6-7 (8), 6-0, 7-5

Nadal-Zverev, Australian Open 2018: 4-6, 6-3 6-7 (5), 6-3, 6-2

Nadal-Zverev, Masters 1000 Montecarlo 2018: 6-1, 6-1

Nadal-Zverev, Coppa Davis 2018: 6-1, 6-4, 6-4

Nadal-Zverev, Masters 1000 Roma: 6-1, 1-6, 6-3

Nadal-Zverev, diretta tv e streaming

Il match della prima giornata del gruppo Agassi tra Nadal-Zverev che scenderanno in campo non prima delle ore 21, dopo l’incontro di doppio tra Cabal /Farah vs Herbert/Mahut (inizio ore 19), sarà visibile su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 0 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena HD (canale 204) con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.