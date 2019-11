Calendario Coppa Davis 2019: le date e il programma della fase finale

Da oggi fino a domenica 24 si giocherà alla Caja Magica di Madrid (cemento indoor) la Coppa Davis 2019 che ha visto la rivoluzione totale della manifestazione e dove dopo il turno di qualificazione giocato a febbraio, in questa settimana si disputeranno tutti i match, dai gironi eliminatori, quarti di di finale, semifinali e finale.

Saranno diciotto le Nazionali presenti: le quattro semifinaliste della scorsa edizione che hanno ottenuto il pass senza il turno preliminare ad inizio anno, ovvero Croazia, Francia, Spagna e Stati Uniti, le dodici che hanno passo il turno di qualificazione, tra cui anche l’Italia ed infine le due wild card che sono state assegnate a Gran Bretagna e Argentina (vincitrici delle edizioni 2015 e 2016).

Le diciotto partecipanti

Francia

Spagna

Croazia

Stati Uniti

Argentina

Gran Bretagna

Australia

Italia

Giappone

Kazakistan

Germania

Serbia

Belgio

Russia

Olanda

Cile

Canada

Ricordiamo che i gironi sono sei di tre squadre ciascuno e si qualificheranno ai quarti di finale le vincenti dei raggruppamenti più le due migliori seconde; ciascuna sfida sarà composta dai due singolari e dal doppio finale che si disputerà anche sei il risultato sarà già acquisito. Nella fase ad eliminazione diretta le due vincitrici dei gruppi A e B, che saranno ai due estremi opposti del tabellone, affronteranno le due migliori seconde, negli altri due quarti invece si incontrano le prime dei gruppi C e D con le prime dei gruppi E e F e dunque gli azzurri in caso di primo posto incontrerebbero una Australia, Belgio e Colombia inserite nel girone D. Le quattro Nazionali che arriveranno in semifinale saranno automaticamente qualificate per l’edizione del 2020, mentre quelle classificate dal 5° al 16° posto parteciperanno dal turno di qualificazione a febbraio, mentre le ultime due saranno retrocesse e ricominceranno dai gruppi zonali.

I sei gironi della Coppa Davis 2019

Gruppo A: Francia, Serbia, Giappone;

Gruppo B: Croazia, Spagna, Russia;

Gruppo C: Argentina, Germania, Cile;

Gruppo D: Belgio, Australia, Colombia;

Gruppo E: Gran Bretagna, Kazakistan, Olanda;

Gruppo F: Stati Uniti, ITALIA, Canada

Calendario Coppa Davis 2019

Lunedì 18 novembre

(dalle ore 16)

Centre Court – Croazia-Russia

Stadium 2 – Canada-Italia

Stadium 3 – Belgio-Colombia

Martedì 19 novembre

(dalle ore 11)

Centre Court – Argentina-Cile

Stadium 2 – Francia-Giappone

Stadium 3 – Kazakistan-Olanda

(dalle ore 18)

Centre Court – Spagna-Russia

Stadium 2 – Stati Uniti-Canada

Stadium 3 – Australia-Colombia

Mercoledì 20 novembre



(dalle ore 11)

Centre Court – Argentina-Germania

Stadium 2 – Serbia-Giappone

Stadium 3 – Gran Bretagna-Olanda

(dalle ore 18)

Centre Court – Croazia-Spagna

Stadium 2 – Stati Uniti-Italia

Stadium 3 – Belgio-Australia

Giovedì 21 novembre

(dalle ore 11)

Centre Court – Francia-Serbia

Stadium 2 – Germania-Cile

Stadium 3 – Gran Bretagna-Kazakistan

(dalle ore 18)

Centre Court – quarti di finale: vincitore Gruppo D VS vincitore Gruppo F

Venerdì 22 novembre

(dalle ore 11)

Centre Court – quarti di finale: vincitore Gruppo A VS una delle due migliori seconde

(dalle ore 18)

Centre Court – quarti di finale : vincitore Gruppo B-una delle due migliori seconde

Stadium 2 – quarti di finale: vincitore Gruppo E-vincitore Gruppo C

Sabato 23 novembre

(dalle ore 11)

Centre Court – prima semifinale

(dalle ore 18)

Centre Court – seconda semifinale

Domenica 24 novembre

(dalle ore 16)

Centre Court – finale