Coppa Davis, Italia-USA: dove vedere i match in tv e streaming oggi 20 novembre

Oggi alle ore 18 sul cemento indoor della Caja Magica di Madrid si giocherà Italia-USA, terza ed ultima giornata del girone F della Coppa Davis che da questa stagione è stata completamente rivoluzionata e dopo il turno di qualificazione di febbraio, la fase finale si disputerà tutta in questa settimana con l’atto conclusivo in programma domenica prossima che decreterà la Nazionale campione del 2019 (l’anno scorso a vincere fu la Croazia di Marin Cilic).

Per chi volesse leggere del regolamento, dei gironi e del calendario completo della manifestazione, basterà cliccare su questo link, che vi darà tutte le informazioni utili.

Italia-USA, presentazione della sfida

Per le due Nazionali è una sfida da decisiva visto che nelle prime due giornate sono state sconfitte entrambe dal Canada che ha vinto il raggruppamento e di conseguenza di è già qualificato per i quarti di finale.

In realtà anche chi avrà la meglio tra Italia-USA non avrà la certezza del passaggio del turno perchè passeranno solamente le due migliore seconde dei sei gironi e quindi bisognerà vedere la differenza set e se servirà anche i game vinti; ovviamente una vittoria per 3-0 sarebbe l’ideale perchè con uno striminzito 2-1 le possibilità del passaggio del turno sarebbero oggettivamente poche.

Al momento il calendario dei match ancora non si conosce ma probabilmente il capitano dell’Italia Corrado Barazzutti manderà in campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini che dovranno riscattarsi delle sconfitte in singolare rispettivamente contro Denis Shapovalov e Vasek Pospisil. I due migliori tennisti azzurri potrebbero essere proposti anche in doppio vista la bella vittoria contro i due canadesi nel match conclusivo. Ricordiamo che gli altri convocati azzurri che potrebbero essere chiamati in causa sono Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e il doppista Simone Bolelli.

Il capitano della squadra statunitense Mardy Fish (all’esordio in Coppa Davis unico insieme al francese Sebastien Grosjean tra i capitani) ha puntato sui giovani, ovvero Reilly Opelka, Taylor Fritz, Frances Tiafoe con i più esperti Sam Querrey e Jack Sock. Nel derby nordamericano di ieri ci sono state le sconfitte di Opelka contro Pospisil e Fritz contro Shapovalov che hanno complicato il discorso qualificazione anche se va ricordato che il capitano canadese Frank Dancevic non ha fatto scendere in campo i suoi doppisti visto il passaggio del turno e quindi gli americani senza giocare hanno ottenuto un punto.

Gli USA sono una squadra giovane e con molto talento anche se a livello d’esperienza lascia ancora a desiderare e dunque gli azzurri potrebbero approfittare di questa lacuna e cercare di fare l’en plein ed aspettare poi gli altri risultati.

I precedenti tra i tennisti convocati di Italia e USA vedono gli azzurri in vantaggio di misura (15-14), vediamo ora tutti i risultati:

Fognini-Querrey 2-0

2019 Shanghai: 64 62

2014 Australian Open: 75 64 64

Fognini-Opelka 0-1

2019 US Open: Opelka 63 64 67(6) 63

Fognini-Fritz 1-1

2019 Los Cabos: Fritz 61 76 (1)

2018 Chengdu: Fognini 67 (5) 60 63

Fognini-Tiafoe 2-0

2019 Wimbledon: Fognini 57 64 63 46 64

2017 Roland Garros: Fognini 64 63 36 16 60

Fognini-Sock 1-2

2019 Laver Cup: Sock 61 76 (3)

2017 Stoccolma: Fognini 67 (3) 76 (2) 75

2015 Miami: Sock 76 (4) 61

Berrettini-Querrey 0-1

2019 Indian Wells: Querrey 76 (5) 26 64

Berrettini-Tiafoe 1-0

2018 Internazionali di Roma: Berrettini 63 76 (1)

Berrettini-Sock 1-0

2018 Wimbledon: Berrettini 67 (5) 67 (3) 64 75 62

Sonego-Fritz 0-2

2018 Wimbledon: Fritz 36 63 62 62

2018 Queen’s: Fritz 62 36 61

Seppi-Fritz 0-1

2016 Shanghai: Fritz 76 (5) 76 (5)

Seppi-Querrey 6-2

2018 US Open: Seppi 67 (4) 64 62 21 rit.

2014 Indian Wells: Seppi 46 76 (3) 63

2012 Pechino: Querrey 61 64

2011 Parigi: Seppi 67 (2) 61 61

2009 Madrid: Seppi 63 46 64

2009 Internazionali di Roma: Seppi 36 64 63

2008 Montecarlo: Querrey 61 75

2007 Parigi: Seppi 57 61 63

Seppi-Tiafoe 0-1

2019 Australian Open: Tiafoe 67 (3) 63 46 64 63

Bolelli-Fritz 0-1

2016 Miami: Fritz 64 62

Bolelli-Querrey 1-1

2015 Winston Salem: Bolelli 76 (7) 67 (4) 76 (9)

2012 Internazionali di Roma: Querrey 63 64

Bolelli-Tiafoe 0-1

2018 Estoril: Tiafoe 75 62

Italia-Usa, diretta tv e streaming

La sfida Italia-USA, valevole per la prima giornata del girone F della Coppa Davis 2019 con inizio alle ore 18, sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.