Pochi minuti fa a Madrid è stato sorteggiato il primo turno di qualificazione (6-7 marzo 2020) della Coppa Davis 2020 dove tra le Nazionali inserite nell’urna c’era anche l’Italia del capitano Corrado Barazzutti.

Prima di andare a vedere come è andato il sorteggio, ricordiamo che sono già qualificate per la fase finale del prossimo novembre le quattro semifinaliste di questa edizione ovvero Spagna, Canada, Gran Bretagna e Russia più le due wild card Serbia e Francia scelte dal Comitato Direttivo della Coppa Davis anche se quest’ultima non ha dato nessuna motivazione sui motivi di questa decisione; probabilmente andando ad intuito la Serbia perchè ha tra le sue fila Novak Djokovic uno dei “Big Three” e la Francia perchè prima di questa edizione dove è stata eliminata alla fase a gironi, aveva conquistato due finali consecutive (vittoria nel 2017 e sconfitta nel 2018).

L’urna è stata benevole con gli azzurri visto che giocheranno in casa contro la Corea del Sud una delle Nazionali più abbordabili tra quelle non teste di seri; i coreani nelle loro fila hanno solamente un tennista di buon livello, ossia il classe ’96 Chung Hyeon che viene però da un stagione molto negativa che l’ha fatto precipitare fino al numero 129 del ranking Atp che ha vanificato un 2017 e soprattutto un 2018 molto positivo dove era arrivato fino alla posizione numero 19 (best ranking) grazie anche al raggiungimento della semifinale degli Australian Open.Dietro Chung Hyeon non ci sono tennisti di livello e dunque l’Italia forte anche del vantaggio del campo non dovrebbe avere problemi per qualificarsi alla fase finale.

Di seguito tutti gli accoppiamenti del primo turno di qualificazione.

Coppa Davis 2020, primo turno di qualificazione

In grassetto le Nazionali testa di serie



Croazia-Pakistan/India

Ungheria-Belgio

Colombia-Argentina

USA-Uzbekistan

Australia-Brasile

Italia–Corea del Sud

Germania-Bielorussia

Kazakistan-Olanda

Slovacchia-Repubblica Ceca

Austria-Uruguay

Giappone-Ecuador

Svezia-Cile