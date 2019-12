Diriyah Tennis Cup 2019: dove vedere il torneo esibizione in diretta tv e streaming da oggi 12 dicembre

Mancano poco più di due settimane all’inizio della stagione tennistica 2020 ma da oggi fino a sabato si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita il torneo esibizione Diriyah Tennis Cup (montepremi tre milioni di euro) sui campi in terra battuta dove parteciperanno otto giocatori, sei dei quali nei Top del ranking Atp e dove sarà presente anche l’azzurro Fabio Fognini.

Diriyah Tennis Cup 2019, i partecipanti

(Tra parentesi la posizione attuale in classifica)

• Daniil Medvedev (5)

• Gael Monfils (10)

• David Goffin (11)

• Fabio Fognini (12)

• Stan Wawrinka (16)

• John Isner (19)

• Lucas Pouille (22)

• Jan-Lennard Struff (35)

Ieri è stato effettuato il sorteggio del tabellone che vedrà nella parte alta il russo Medvedev, la vera sorpresa del 2019, affrontare il tedesco Struff, chi avrà la meglio in questo incontro, nella semifinale se la vedrà contro il vincente tra il belga Goffin e il francese Pouille. Nella parte bassa invece saranno presenti il nostro Fognini che scenderà in campo contro il gigante americano Isner, mentre l’altro accoppiamento che sull carta è il più interessante vedrà incontrarsi lo svizzero Wawrinka e il transalpino Monfils per un match che promette molte emozioni.

Le semifinale del torneo sono in programma venerdì, mentre la finale sabato.

Queste le parole del favorito Medvedev che alla vigilia presenta il torneo: “L’evento saudita sarà fondamentale nella mia preparazione per la nuova stagione. Il calore e le condizioni saranno simili all’Australia. Sarà una grande prova per noi. È nella nostra pre-stagione, quindi vorremmo avere il tempo necessario per prepararci per la nuova stagione. Gli spettatori dovrebbero aspettarsi una dura lotta, come in qualsiasi altro torneo. Sarà competitivo e speriamo ci saranno molti tifosi a supportarci. Spero di poter giocare del buon tennis, aiutare il Paese nella sensibilizzazione allo sport e ispirare le persone a giocare.

Diriyah Tennis Cup 2019, il programma dei quarti

Giovedì 12 dicembre

ore 14: Fognini-Isner

a seguire: Wawrinka-Monfils

non prima delle ore 18: Medvedev-Struff

a seguire: Pouille-Goffin

Diriyah Tennis Cup 2019, diretta tv e streaming

Il torneo esibizione Diriyah Tennis Cup 2019 che oggi comincerà con i match dei quarti di finale sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 14.

Il torneo arabo si potrà seguire sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Le semifinali in programma venerdì saranno trasmesse in differita dalle ore 19.30, mentre la finale di sabato sarà visibile sempre in differita dalle ore 23.55.

SEGUI DIRIYAH TENNIS CUP 2019, TORNEO ESIBIZIONE IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il torneo potrà essere seguito anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.