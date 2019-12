Fognini-Medvedev: dove vedere finale Diriyah Cup in tv e streaming oggi 14 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 16 italiane ( le 19 locali), Fognini-Medvedev si sfideranno nel match valevole per la finale della Diriyah Cup Tennis Cup, il torneo esibizione che si disputa per la prima volta in Arabia Saudita.

Fognini-Medvedev, presentazione del match

Sia l’azzurro che il russo nelle prime due partite del torneo hanno dimostrato di essere in un ottimo stato di forma: Fabio Fognini ha sconfitto prima lo statunitense John Isner per 7-6 (4), 6-4 e poi il francese Gael Monfils per 6-4, 6-4 in un match con alcuni scambi divertenti per la gioia del pubblico presente (poco a dir la verità); Daniil Medvedev invece prima ha avuto la meglio nei quarti sul tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3, 6-1 e in semifinale sul belga David Goffin con un doppio 6-3.

Quella odierna sarà una finale molto interessante anche se il torneo è solamente un’esibizione, ma molto ben remunerata visto che il vincitore si porterà a casa 902.690 euro e lo sconfitto 451.345 euro; il tennista russo, grande protagonista di questo 2019, è attualmente numero 5 del ranking Atp e ha conquistato ben quattro tornei, ovvero Sofia, Cincinnati, San Pietroburgo e Shanghai più cinque finali perse: Brisbane, Barcellona, Washington, Montreal e Flushing Meadows.

Il tennista ligure numero 12 del mondo, il 15 luglio scorso è riuscito a raggiungere il suo best ranking in carriera grazie alla nona posizione, prima di un calo negli ultimi mesi di stagione dovuto a qualche acciacco di troppo dopo comunque una stagione con molte partite disputate. Per lui c’è stata la grande vittoria a Montecarlo battendo in finale Dusan Lajovic, ma la vera impresa l’ha fatta in semifinale vincendo contro Rafa Nadal con un perentorio 6-4, 6-2.

Sono tre i precedenti tra i due giocatori che vedono Medvedev in vantaggio per 2-1, questi i match disputati:

2017: Masters 1000 Cincinnati, Fognini 7-6 (5), 6-4

2018: Sydney, Medvedev 2-6, 6-4, 6-1

2019: Masters 1000 Shanghai, Medvedev 6-3, 7-6 (4)

Fognini-Medvedev, diretta tv e streaming

La finale della Diriyah Cup Tennis Cup tra Fognini-Medvedev (inizio ore 16), sarà visibile su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky) e in streaming su Rai Sport Web con collegamento a partire dalle ore 15.50. Diretta anche in streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) dalle ore 16. Il match si potrà seguire sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Per chi non potrà seguire la diretta, avrà la possibilità di vedere il match in differita su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) con collegamento alle ore 00.05

SEGUI FOGNINI-MEDVEDEV, FINALE DIRIYAH CUP IN DIFFERITA STREAMING SU DAZN



Il torneo potrà essere seguito anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD (differita ore 00.05).